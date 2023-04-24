تقرير: إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في سوريا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن القصف، قائلا "قصفت القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة صاروخية".

قصف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مواقع تابعة لحزب الله اللبناني، في ريف القنيطرة قرب الجولان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن القصف، قائلا "قصفت القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة صاروخية".

وأشار المرصد إلى أن "الموقع المستهدف هو منطقة تتمركز فيه جماعات مقربة من “حزب الله” اللبناني، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 آب الفائت".

ويوم الأربعاء الماضي، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات في جنوب سوريا تحذر الجنود السوريين من التعاون مع حزب الله .

وكان قد أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن بلاده سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق، وذلك بعد الضربات الجوية الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل والتي استهدفت بلاده.