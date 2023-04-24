سوريون معارضون يحتجون في إدلب رفضاً للتقارب العربي مع بشار الأسد

وشارك في التظاهرة مئات السوريين، بعضهم نزح من مناطق أخرى من البلاد بسبب الحرب المستمرّة منذ 12 عاما.

تظاهر مئات السوريين المعارضين، أمس الأحد في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا احتجاجاً على استئناف العلاقات بين دول عربية عدة والرئيس بشار الأسد.

وشارك في التظاهرة مئات السوريين، بعضهم نزح من مناطق أخرى من البلاد بسبب الحرب المستمرّة منذ 12 عاما.

وحمل متظاهرون لافتات عدة، كتب على إحداها "ضد كل أشكال التطبيع مع المجرم الوضيع"، وكتب على لافتة أخرى "من يسامح ويصالح مجرم خائن فهو مثله".

إثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

لكن الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير/شباط وأودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، ساهم في عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الرئيس السوري سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة.

ويتزامن الانفتاح العربي على دمشق مع تغيّر الخارطة السياسية في المنطقة بعد الاتفاق بين السعودية وإيران حليفة سوريا، لاستئناف العلاقات بينهما.