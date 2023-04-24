وزير النقل الإيراني: "تلقينا طلباً سعودياً بتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعياً"

قال بذرباش، إن "البلدين أعلنا عزمهما على بذل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات"

أعلن وزير النقل الإيراني، مهرداد بذرباش، أمس الأحد، أن هيئة الطيران في بلاده تلقت طلباً رسمياً من نظيرتها السعودية، لتسيير 3 رحلات أسبوعياً بين البلدين خارج نطاق رحلات الحج والعمرة.

وقال بذرباش، إن "البلدين أعلنا عزمهما على بذل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتعاون العلمي"، حسب موقع "روسيا اليوم"،.

وأضاف بذرباش: "على هذا الأساس سيتم تنظيم الرحلات الجوية المتبادلة بين البلدين"، إضافة إلى رحلات الحج"، مشددا على "ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية"، لافتاً إلى أن "منظمة الطيران الإيرانية ستبذل جميع الجهود اللازمة لتنظيم الرحلات الجوية بين إيران والسعودية".

وكان قد تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس الماضي ، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله عدداً من الموضوعات بينها تطوير العلاقات في الفترة المقبلة.

وتوصل البلدان إلى اتفاق بكين، يوم 10 مارس/آذار الماضي، الذي يقضي بفتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من توقيع الاتفاق، فيما أعلنت طهران فتح سفارتي البلدين قبل 9 مايو/آيار المقبل.