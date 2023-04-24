تقرير : سفير الأردن لدى اسرائيل سيلتقي بالنائب المعتقل

وفي حديث لموقع واي نت، وصف كوهين الحادثة بأنها "خطيرة"، مشيرًا إلى أن حكومته لا تريد تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية عما حدث"،

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، إلى تقديم النائب الأردني عماد العدوان، للعدالة ودفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه بتهريبه للأسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية، فيما أفادت مصادر أنه من المتوقع أن يلتقي السفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي بالنائب الموقوف.

وفي حديث لموقع واي نت، وصف كوهين الحادثة بأنها "خطيرة"، مشيرًا إلى أن حكومته لا تريد تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية عما حدث"، وادعى أنه كانت هناك معلومات اسخباراتية حول عمليات التهريب التي تجري، وأنه كان يعتقد أنها تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكن المفاجأة كانت بتهريب الأسلحة.

وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن ذوو النائب العدوان على تواصل مع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزير الخارجية ايمن الصفدي بصورة مستمرة من خلال ابن عمهم الباشا عبد الرحمن العدوان العين السابق ومدير الامن العام الاسبق.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فتشت سيارة النائب الخاصة وعثرت فيها على عدد كبير من الأسلحة، إضافة إلى الذهب، بحسب وسائل إعلام عبرية.