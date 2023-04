أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين باصطدام سائق سيارة بعدد من المارة في شارع أغريبا في مدينة القدس، القريب من سوق محاني يهودا. وتمت تصفية منفذ العملية في موقع الحدث بسلاح أحد المدنيين الذي تصادف وجوده قرب المكان.

وتبين في وقت لاحق، أن منفذ العملية يدعى حاتم نجمة (39 عامًا) من بيت صفافا، القريبة من القدس. وهو أب لخمسة أطفال، لا خلفية جنائية له، ولكن وفق المعلومات يعاني من مشاكل نفسية، حسبما أفاد بيان الشرطة التي أكدت أن العملية تأتي على خلفية قومية عشية إحياء ذكرى ضحايا معارك إسرائيل والعمليات العدائية في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة دولة إسرائيل.