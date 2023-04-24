نتنياهو: يذكرنا هذا الهجوم، في هذا المكان، في هذه اللحظة، بأنه تم شراء أرض إسرائيل ودولة إسرائيل بعذابات كثيرة".

أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين باصطدام سائق سيارة بعدد من المارة في شارع أغريبا في مدينة القدس، القريب من سوق محاني يهودا. وتمت تصفية منفذ العملية في موقع الحدث بسلاح أحد المدنيين الذي تصادف وجوده قرب المكان.

Yonatan Sindel/Flash90 هجوم دهس في القدس ، 24 أبريل 2023

وتبين في وقت لاحق، أن منفذ العملية يدعى حاتم نجمة (39 عامًا) من بيت صفافا، القريبة من القدس. وهو أب لخمسة أطفال، لا خلفية جنائية له، ولكن وفق المعلومات يعاني من مشاكل نفسية، حسبما أفاد بيان الشرطة التي أكدت أن العملية تأتي على خلفية قومية عشية إحياء ذكرى ضحايا معارك إسرائيل والعمليات العدائية في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة دولة إسرائيل.

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وبحسب بيان الشرطة فقد تم تحييد المشتبه به على الفور، ووصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة.

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عالجت فرق نجمة داود الحمراء 8 مصابين، تم إخلاء مصاب واحد بشكل خطير والثاني إصابته متوسطة​​، و 6 مصابين آخرين في حالة طفيفة.

وفي تعقيب له على الأحداث الأخيرة قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قبل دقائق قليلة، وليس بعيدًا من هنا، جرت محاولة أخرى لقتل مواطنين في إسرائيل. ويذكرنا هذا الهجوم، في هذا المكان، في هذه اللحظة، بأنه تم شراء أرض إسرائيل ودولة إسرائيل بعذابات كثيرة".

وأضاف نتنياهو "تأتي هذه الهجمات من منطلق أنهم سيستطيعون إزاحتنا من هنا، ولو تسنى لهم ذلك فإنهم يرومون قتلنا جميعًا. لكنهم لم يتغلبوا علينا وإنما نحن تغلبنا عليهم. لقد أنشأنا دولة مشرفة وجيش مشرف وقوة شرطة مجيدة، بثمن يفطر القلوب".

وأفاد مراسل هيئة البث الرسمية أن منفذ العملية بدا في هيئة رجل حريدي متدين ولربما كان فلسطينيا تنكر بهذا اللباس.

وأشاد متحدث باسم تنظيم حماس بمنفذ العملية في بيان ووصفها بالبطولية "عملية الدهس البطولية في مدينة القدس تأتي ردا على جرائم الاحتلال وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك .. وآخر الجرائم اقتحام مسجد باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه".

وهددت حماس وأضافت أن إسرائيل "ستواصل دفع ثمن جرائمها واجتياحاتها للمسجد الأقصى".

يتبع...............