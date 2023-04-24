ذكرى عيد الاستقلال: كيف تنتقل إسرائيل مباشرة من الحداد إلى الفرح؟

هذا الربط بين يوم الذكرى ويوم الاستقلال فريد ومثير للاهتمام، فهو يذكرنا أنه قبل الاحتفال باستقلال بلد حي، يجب ألا ننسى أبدًا الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من أجله

يبدأ مساء اليوم الاثنين في إسرائيل يوم الذكرى إحياء لذكرى ضحايا معارك إسرائيل وضحايا العمليات العدائية. بعد 24 ساعة فقط، من ذلك، الثلاثاء مساءً، ستحتفل الدولة باحتفال كبير بالذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل، يتضمن آلاف الاحتفالات والألعاب النارية ومشاهد الابتهاج.

عبور مفاجئ ورمزي للغاية من الحداد إلى الفرح، بدون مرحلة انتقالية، بطريقة شبه تلقائية.

أجرت i24NEWS مقابلة مع الدكتور ميشيل لارار، الطبيب النفسي ومؤلف كتاب "أسرار اللاوعي"، لمحاولة فهم كيف يمكن للعقل، في مثل هذا الوقت القصير، أن يتكيف ويختبر تمامًا هذه المشاعر المعاكسة تمامًا.

"يجب أن نفرق بوضوح بين الحداد الشخصي والحداد على أمة، فهما ليسا على الإطلاق نفس العناصر الزمنية. الحداد الشخصي هو شيء سيؤثر علينا في الحميمية، ويستغرق هذا الحداد عدة أشهر، وعادة ما يمتد طيلة عام. الحداد على أمة هو أكثر رمزية بكثير، ويهدف لاستحضار ذكرى الناس الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلد ما"، قال الدكتور لارار لـ i24NEWS.

Alexi Rosenfeld يوم الذكرى مكرس لتكريم الأمهات والآباء والأطفال وتذكر الجنود والشرطة الذين وقعوا ضحايا للعمليات العدائية والحروب منذ إنشاء دولة إسرائيل.

هذا الربط بين يوم الذكرى ويوم الاستقلال فريد ومثير للاهتمام، فهو يذكرنا أنه قبل الاحتفال باستقلال بلد حي، يجب ألا ننسى أبدًا الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من أجله، إنها رسالة رمزية للذكرى. خلاف ذلك، بالطبع، لا يمكننا أن نكون في حداد عميق وصادق ونحتفل بنفس الأمسية. من الواضح أننا نكون في تلك اللحظة في مقام الرمزية وليس في الواقع".

وبحسبه، فإن الاحتفال بعيد الاستقلال أقوى من أي وقت مضى لأنه مرتبط بشكل مباشر وتسلسل زمني بيوم الذكرى، وهو يعطي معنى عميقًا للاحتفال. وهو أيضًا عيد شكر لمن ضحوا بأنفسهم، وهو يدل على أهمية الوحدة الوطنية، فالربط بين يوم الذكرى ويوم الاستقلال خاص جدا، وبالتالي يعطي عمقا معينا لعيد الاستقلال".

Hadas Parush/Flash90 الناس يشاهدون الألعاب النارية خلال عرض بمناسبة عيد استقلال إسرائيل في القدس، إسرائيل.

الليلة، ستتذكر الأمة الإسرائيلية 24213 جنديًا قتلوا في الحرب منذ عام 1860 و 4255 شخصًا قُتلوا في الهجمات. سيتم تنظيم احتفالات في جميع أنحاء البلاد تخليدا لذكراهم وستنطلق صفارة إنذار بتمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين تدعو المواطنين لدقيقة صمت.

في عام 2022، لقي 28 مواطنًا إسرائيليًا مصرعهم في هجمات على خلفية قومية، مقارنة بـ 23 في عام 2021. منذ بداية عام 2023، قُتل 19 شخصًا في عمليات عدائية، وهي حصيلة فادحة بينما تشهد البلاد موجة من العمليات العدائية وسط تصعيد أمني متزايد.