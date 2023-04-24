تقرير: انخفاض هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا هذا العام

قدّرت الأمم المتحدة في تقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يضم "5000 إلى 7000 عضو ومؤيد" في جميع أنحاء العراق وسوريا المجاورة، "نصفهم تقريباً من المقاتلين".

قال التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا يوم الاثنين إن هناك "انخفاض في الهجمات" التي يشنها الجهاديون في كلا البلدين هذا العام.

في عام 2014، أسس تنظيم الدولة الإسلامية ما أطلقوا عليه دولة "الخلافة" التي نصبوها بأنفسهم عبر مساحات شاسعة من كلا البلدين في حملة اتسمت بالقتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والعبودية. لكن الهجمات المضادة المدعومة من الولايات المتحدة أنهت سيطرتها على الأراضي في العراق في عام 2017 وفي سوريا في عام 2019، ومع ذلك تواصل خلايا داعش استهداف قوات الأمن والمدنيين في كلا البلدين.

وقال الميجر جنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الدولي المناهض للجهاديين: "منذ بداية هذا العام في العراق ... خلال الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، شهدنا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 68 بالمائة في الهجمات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأضاف "في سوريا .. سجلنا تراجعا بنسبة 55 في المئة خلال نفس الفترة."

وتابع ماكفارلين أن الهجمات المنسوبة إلى مقاتلي داعش هذا العام كانت "صغيرة نسبيًا، من فرد إلى عدد قليل من الأفراد" ، قائلاً إن الجماعة "فشلت في تنظيم أو تنسيق أي شيء أكثر من ذلك خلال العام الماضي".

وقال الجنرال إن صيام رمضان الذي انتهى الأسبوع الماضي، كان "من أكثر الشهور هدوءًا منذ سنوات"، مشيرًا إلى "انخفاض بنسبة 80 في المائة عن العام الماضي" في العراق و 37 في المائة في سوريا.

منذ فبراير / شباط، تسببت سلسلة هجمات داعش التي استهدفت صيادي الكمأة في سوريا والألغام الأرضية التي خلفها المتطرفون في مقتل 240 شخصًا على الأقل، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

قدّرت الأمم المتحدة في تقرير فبراير / شباط أن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يضم "5000 إلى 7000 عضو ومؤيد" في جميع أنحاء العراق وسوريا المجاورة، "نصفهم تقريباً من المقاتلين".