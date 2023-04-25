إسرائيل تُخلّد ذكرى قتلاها "بالتوتر" والحزن

حزن في إسرائيل مع إحياء ذكرى قتلى الحروب والمعارك والعمليات، لكن وسط توتر بسبب الانقسامات السياسة الحادة، وخشية من تدهور التوتر إلى أعمال قد تشوب الذكرى

تحيي إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، ذكرى قتلاها، الذين قضوا في الحروب والمعارك والعمليات، في عدد من الفعاليات، وسط انقسامات سياسيّة واجتماعيّة عميقة، ولّدت حركة احتجاج شعبية، هي من الأكبر في البلاد على الإطلاق.

باكورة الفعاليات، كانت انطلاق الصافرة مساء أمس، ومراسم مركزية في الحائط الغربي (البراق/المبكى) في القدس، تخللها خطابات لرئيس الدولة إسحق هرتسوغ، وقائد هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق أفيف كوخافي. واستؤنفت اليوم (الثلاثاء) الفعاليات، في كل المقابر العسكرية الـ 52 في أنحاء إسرائيل كافة. وفي الثامنة والنصف صباحا وفق التوقيت المحلي، تلا ممثلون عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أسماء قتلى الحروب والمعارك من العسكريين البالغ عددهم 24213 قتيلا منذ قيام الدولة، في "مجمع الذكرى" الواقع في جبل هرتسل في القدس بحضور وزير الأمن يوآف غَلانت. ومن ثم سيزور العديد من الإسرائيليين المقابر العسكرية، وفي الساعة 11:00، ستنطلق صافرة لمدة دقيقتين، إيذانا بالمراسم الرسمية في ذات المجمع بحضور رئيس الدولة هرتسوغ، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيسة المحكمة العليا إستر حيوت. ومع بدء المراسم، ستمر مقاتلات حربية في الأجواء. وفي 13:00، سيتم إحياء ذكرى قتلى العمليات من المدنيين البالغ عددهم، 4255. وسيُسدل الستار على اليوم، في فعالية في الساعة 19:45.

وقبل فعاليات يوم الذكرى، صدرت تعليمات للشرطة بعدم مواجهة العائلات الثكلى التي قد تهتف ضد أعضاء الحكومة، الذين سيحضرون الفعاليات. وقال ضابط شرطة كبير في جلسة مغلقة: "لن يرفع أي شرطي يده على العائلات الثكلى". وقرر عدد من الوزراء، الذين تُوَجَّه إليهم تقليديا دعوات لإلقاء كلمات في هذه المراسم، الاستجابة لمطلب العائلات الثكلى الذين يعتبرون نشطاء في الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة، وعدم المشاركة في الفعاليات في المقابر العسكرية، وذلك تجنبا لحصول اضطرابات. وتحمل العائلات الثكلى على أعضاء الحكومة، شنهم هجوما كلاميا على المتظاهرين. لكنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أقصى اليمين المتشدد) أبقى على خطاب، قرر إلقاءه في مقبرة بئر السبع العسكرية (جنوب). وعلى ضوء ذلك، أعلنت بعض العائلات الثكلى، المنتمية إلى الحركة الاحتجاجية، مقاطعة المراسم التي أصر الوزراء على حضورها. وأفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، أن أخا ثاكلا قرر حضور المراسم مرتديا سماعة إلغاء الضجيج، "لعدم سماع خطابات أعضاء الحكومة". وأوضح قائلا:" سأدير لهم ظهري حينما يخطبون. لأنهم يشتموننا حينما نتظاهر، ويصفوننا بأبشع الأوصاف. إنهم بارعون في الخطابات والشعارات".

وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الحكومة، دعا نتنياهو "جميع المسؤولين المنتخبين، من اليمين واليسار، إلى تنحية الخلافات وإبقائها خارج المقابر حتى تتمكن العائلات من التجمع في صمت إحياء لذكرى أقربائها". وفي مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء يحتفل الإسرائيليون بذكرى قيام إسرائيل. والحكومة التي شكلها نتنياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

في الوقت نفسه، ازدادت اليقظة في الاجهزة الأمنية، على طول الحدود خوفًا من اعتداءات تزامنا مع الفعاليات. وذكرت الإذاعة العبرية، "ازدياد التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي". وينتشر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات (الشاباك) على طول الحدود وعلى خط التماس وداخل الخط الأخضر، وكذلك في الكنس والبعثات الإسرائيلية حول العالم، بسبب التحذيرات الكثيرة الموجودة. وخلال يوم الذكرى ويوم الاستقلال، سيفرض طوق أمني كال، على الضفة الغربية وعلى معابر قطاع غزة.

ونشر الإعلام العبري، العديد من التقارير التي تروي قصص العائلات الثكلى ومعانتها، إلى جانب "قصص بطولية" عن الجنود وتضحياتهم.