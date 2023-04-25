الضفة الغربية: إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار تزامنا مع يوم الذكرى

إسرائيلي يصاب في يده بجروح طفيفة، جراء إطلاق فلسطيني مسلح النار عليه من سيارة مارة، والأمن الإسرائيلي يمشط المنطقة

وقعت عملية إطلاق نار نفذها مسلح فلسطيني، ضد إسرائيليين على مفترق "الشرطة البريطانية" الواقع قرب رام الله في الضفة الغربية، صباح اليوم (الثلاثاء).

وقال الإعلام العبري، إن النار أطلق من سيارة فلسطينية مارة، يرجح أن تكون سيارة أجرة، صوب سيارة ومجموعة من الإسرائيليين، كانوا يمارسون رياضة العدو السريع (الركض)، إحياءً لذكرى القتلى الإسرائيليين من العسكريين والمدنيين، الذي سقطوا في الحروب والمعارك والعمليات. وأعلنت الطواقم الطبية، إصابة إسرائيلي يبلغ من العمر (28 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة في يده.

وتجري قوات الأمن عمليات التمشيط، وتطارد سيارة أجرة فلسطينية، ذلك أن المنفذين لاذوا بالفرار، من مسرح العملية.