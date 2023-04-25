نتنياهو يتعهّد بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة

بخلاف أماكن أخرى: مرور خطاب نتنياهو في يوم إحياء ذكرى قتلى إسرائيل في العمليات والحروب والمعارك بهدوء وبدون تسجيل شوائب

كما كان متوقعا، شهدت مراسم إحياء ذكرى قتلى إسرائيل في العمليات والحروب والمعارك، أجواء مشحونة، بسبب الانقسام السياسي الحاد، الذي تشهده البلاد.

لكن وبخلاف ذلك وبخلاف التوقعات، مر خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القاعة التذكارية على جبل هرتسل دون مقاطعة، ولم تشبه أي شائبة. وقال نتنياهو: "هذا العام أكثر من أي وقت مضى، في يوم ذكرى 'أبطال الوطن'، سوف نتذكر أننا إخوة. يهود، دروز ومسلمون وبدو ومسيحيون وشركس. إخوة في الخدمة، إخوة في السلاح، إخوة في الدم". وتطرق إلى ملف اعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وتعهد قائلا: "معًا، سنقف كأخوة، ونستعيد اخوتنا هدار وأورون إفرا وهشام (المحتجزين لدى حماس في غزة- المحرر)، معًا سنقف كأخوة، ونضمن استقلالنا من جيل إلى جيل".

وخلص نتنياهو في الكلمة التي ألقاها في المراسم الرسمية:" معًا، سنقف كأخوة، ونحني رؤوسنا تكريما لبطولة 'الشهداء' وقوة روح عائلاتهم، التي تعزز روح الشعب"، مؤكدا أن "يوم الذكرى يذكّرنا بأن استقلال إسرائيل، ليس مفروغا منه". يشار إلى أن كلمة وزير الزراعة آفي ديختر في المقبرة العسكرية في بيتاح تكفا، مرت بسلام هي الأخرى.