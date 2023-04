سلاح الجو الألماني يشكر نظيره الإسرائيلي، لماذا؟

شكر سلاح الجو الألماني سلاح الجو الإسرائيلي، لمساعدته في إجلاء المواطنين الألمان من السودان.

وقال سلاح الجو الألماني، إن طائرتي الإجلاء الألمانيتين الكبيرتين، أقلعتا من قاعدة جوية في إسرائيل، إلى قاعدة أردنية، ومن هناك نقلتا مئات المواطنين الألمان، الذين تم إجلاؤهم من السودان. وكتب "شكرا على التعاون" باللغة العبرية، على حساب سلاح الجو الألماني، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت ألمانيا قد أعلنت أول أمس (الأحد) إجلاء 101 شخص جوا من السودان حيث تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الجيش الألماني عبر تويتر إن "أول طائرة من طراز إيرباص إيه-400-إم (تابعة للجيش الألماني) في طريقها إلى الأردن تحمل 101 شخصا تم إجلاؤهم". وأفادت مصادر عسكرية أن طائرات ألمانية تقلع من منطقة الأزرق في الأردن وتستخدم مطارا سودانيا قرب العاصمة الخرطوم، وتستغرق الرحلة الجوية بين البلدين نحو ثلاث ساعات.

من جهتها، أفادت صحيفة "بيلد" أن الحكومة الألمانية تعتزم تنفيذ عمليات الإجلاء على مرحلتين باستخدام طائرات نقل عسكرية من طراز "إيه 400 أم". وأشارت الصحيفة الى أن ألمانيا نشرت عددا من المظليين في الأردن للمساعدة في مهمات إجلاء جديدة بحال الحاجة.