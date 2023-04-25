دفء في العلاقات؟ نتنياهو يتحدث مع خصمه السابق

نتنياهو يذكر ريفلين في مستهل خطابه، بمعية المسؤولين الحاليين الحاضرين، ما يدلل على فتح صفحة جديدة على ما يبدو، بين الرجلين

التقطت عدسات الكاميرا اليوم (الثلاثاء)، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو يتحدث عن قرب، مع رئيس الدولة السابق، رؤوفين (روبي) ريفلين.

وللتذكير، فإن العلاقة بين الرجلين، تمتد إلى نحو 30 عاما، حينما حاول نتنياهو الصاعد حينذاك، السيطرة على رئاسة حزب "الليكود" اليميني، فيما كان ريفلين من الصف الثاني، ولربما الثالث في الحزب. إلا أن العلاقة بينهما، شهدت فتورا شديدا. وبلغ الفتور أوجه، حينما حل نتنياهو الكنيست، حينما فشل بتشكيل حكومة، عقب انتخابات التاسع من ابريل نيسان 2019. واتخذ نتنياهو الخطوة، لغياب الثقة مع الرئيس آنذاك ريفلين، إذ أنه خشي أن يضغط ريفلين على المعارضة لتشكيل حكومة، تهدف للإطاحة به. وتعتبر رئاسة الدولة في إسرائيل، رسمية وفخرية ورمزية، وتخلو من أي صلاحيات تنفيذية، على الإطلاق.

وكان نتنياهو قد ذكر ريفلين في مستهل خطابه، الذي ألقاه في المراسم الرسمية في جبل هرتسل في القادمة، لتخليد ذكرى قتيل إسرائيل، في العمليات الحروب والمعارك. وجاء ذكر ريفلين (83 عاما)، بمعينة القادة الحاليين الحضور.