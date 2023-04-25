إسرائيل:السفير الأردني المجالي يلتقي النائب الأردني المعتقل في إسرائيل

جاء اللقاء للتأكد من أن ظروف اعتقاله بموجب القوانين الدولية وأن وضعه الصحي جيد

زار السفير الأردني في إسرائيل غسان المجالي اليوم الثلاثاء النائب الأردني المحتجز في إسرائيل عماد العدوان المعتقل بعد الاشتباه بمحاولته تهريب أسلحة وذهب عن طريق معبر اللنبي. وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخارجية في عمان كتب أن "النائب الاردني أبلغ السفير بأن وضعه الصحي جيد وأنه لم يتعرض لأي اعتداء جسدي".

واضاف البيان أن "السفير الأردني تحدث مع العدوان بخصوص ظروف اعتقاله والتحقيقات معه، وتأكد من أن شروط اعتقاله تتناسب مع حقوقه القانونية وحقوق الانسان. وجاءت الزيارة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع السلطات ذات الصلة، والاستيضاح حول طبيعة التحقيقات، والتأكد من أن ظروف الاعتقال واجراءات التحقيق بموجب القانون والمعاهدات الدولية".

ويشار الى أن العدوان اعتقل السبت الماضي في معبر اللنبي للاشتباه بمحاولته تهريب ذهب ووسائل قتالية. ووصل رجال الجمارك في المعبر، والذين كان من المفترض أن لا يقوموا بتفتيشه، معلومات استخباراتيه مسبقة وهو ما دفعهم لإجراء عملية التفتيش، وضبطوا خلال ذلك 100 كيلوغرام من الذهب وأكثر من قطعتي أسلحة.

وتطرق وزير الخارجية الاسرائيلية ايلي كوهين امس الى اعتقال عضو البرلمان الأردني المشتبه بمحاولة تهريب أسلحة وذهب الى الضفة الغربية، وقال إن "الحدث خطير جدا" وإنه "لا علاقة له بالأردن عموما".