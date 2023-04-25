وزير الخارجية التركي يكشف عن لقاء مرتقب بين أردوغان والأسد

تابع مولود تشاووش أوغلو، أن "قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمال سوريا، لأن هذا الانسحاب يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد التطرف"

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس الإثنين، عن أنباء لقاء مرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، ما سيعني وضع حدّ لقطيعة سياسية بدأت في 2012.

وأشار الوزير في تصريحات تلفزيونية له، إلى أنه "يجب أولاً تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء، تتضمن عدم فرض شروط مسبقة، ودراسة المرحلة السياسية، ومكافحة التطرف، وإحلال الاستقرار في سوريا".

لكن الوزير التركي لم بحدد موعدا دقيقا للقاء المحتمل بين أردوغان والأسد، لكنه أوضح أنه "اقتُرحت مواعيد، أحدها مطلع مايو/ أيار المقبل، وهو قريب جدًا من موعد الانتخابات، لكنه لم يحدث، لأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيذهب إلى سوريا في هذا التوقيت".

وأكد مولود تشاووش أوغلو أن "بلاده ترى أن التواصل مع سوريا مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة التطرف بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا"، وأضاف: "في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سوريا، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة".

وتابع مولود تشاووش أوغلو، أن "قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمال سوريا، لأن هذا الانسحاب يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد التطرف، واقتراب المتطرفين من حدودنا، وهذا يشكل تهديداً لأمننا القومي".

كما شدد مولود جاووش أوغلو على أنه "لا مطامع لتركيا في الأراضي السورية، ولكن لا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق".