الرئيس التركي يكرم قائد بعثة "غصن الزيتون" الاسرائيلية لدوره بعمليات الانقاذ

تسلم قائد وحدة الإنقاذ الوطنتية الذي أشرف على مهمة الانقاذ الاسرائيلية بعد الزلزال المدمر جنوب تركيا قبل ثلاثة أشهر، العقيد (احتياط) جولان فاخ، اليوم وسام تقدير من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة.

وتسلم فاخ اليوم وسام الشرف الخاص (الوسام الذهبي) من الرئيس رجب طيب اردوغان، وكان فاخ قائد بعثة "غصن الزيتون" التي وصلت تركيا بعد ايام من وقوع الهزة الأرضية، ونجحت البعثة بإنقاذ نحو 19 شخصا من بين الـأنقاض، وكان هذا أكبر عدد من الناجين نجحت فيه بعثة مساعدات بإنقاذه من بين الأنقاض .

واستلم فاخ الميدالية خلال حفل رسمي لتوزيع "وسام الجمهورية للضحية"، وكان اردوغان تعهد بأن تمنح تركيا شهادات وأوسمة رسمية لنحو 55 الف شخص تميزوا خلال عمليات البحث والانقاذ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، بينهم طواقم دولية ومحلية.

وقال نائب السفير الإسرائيلي لدى تركيا ناداف مركمان "نقدر جدا هذا التكريم، أعضاء البعثة الإسرائيلية عملوا بشجاعة ومهنية. التعاون الوثيق بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية وباقي الجهات في الميدان ساهم بإنقاذ حياة الكثيرين".

واعلن اردوغان بوقت سابق اليوم عن بناء نحو 113 الف منزل في المناطق التي وقع فيها الزلزال.