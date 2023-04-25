ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الأمة في خطاب متلفز، قائلا : "أعزائي مواطني إسرائيل ، بفضل [تضحيات] ضحايانا ،

بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس دولة إسرائيل، انطلق مساء اليوم الثلاثاء، احتفال كبير يتضمن العديد من الفقرات والألعاب النارية ومشاهد الابتهاج، وذلك بعد يوم من إحياء ذكرى ضحايا معارك إسرائيل وضحايا العمليات العدائية.

وانطلق الاحتفال بتلاوة صلاة "إيزكور" ، وهي صلاة الحداد اليهودية التقليدية، من طرف الحاخام ليو دي، الذي فقد مؤخرًا زوجته وابنتيه في هجوم عدائي في الضفة الغربية، كما تشمل أبرز الاحتفالات في إسرائيل العديد من العروض الموسيقية.

وفي هذا السياق، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة له في خطاب متلفز، قائلا : "أعزائي مواطني إسرائيل ، بفضل [تضحيات] ضحايانا ، يمكننا جميعًا الاحتفال الآن كشعب حر في بلدنا. منذ 75 عامًا ونحن نفعل ذلك ، كأخوة وأخوات".

وتابع بنيامين نتنياهو في إشارة على الأرجح إلى التوترات الداخلية الأخيرة التي أشعلتها الإصلاحات القضائية الحكومية، "نحن لا نتفق دائمًا على كل شيء ؛ في بعض الأحيان نتجادل بحماس. لكن الضمان المتبادل [للأخوة] بيننا قوي."

وأكد نتنياهو "هذا هو المعنى الحقيقي للاستقلال - أن يتجذر في الأرض. أن نكون مسؤولين عن مصيرنا. إنشاء قوة دفاع قوية لصد تهديدات أعدائنا. لتعزيز [مجتمع] رائع ، واقتصاد مزدهر ، ومتقدم التكنولوجيا والثقافة المتنوعة .. لتحقيق السلام مع الدول العربية.

وقال نتنياهو في شريط الفيديو الخاص به: "دعونا نوقف كل هذا التوتر للحظة". "كأمة واحدة ، نهضنا من رماد المحرقة إلى ذروة النهضة. كأمة واحدة ، ربحنا حروب إسرائيل. كأمة واحدة ، استوعبنا الملايين من المهاجرين الجديد".

وكان قد ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركته في حدث كبير أقيم مساء الأحد الماضي من مؤتمر الاتحادات اليهودية لشمال الولايات المتحدة الأميركية (JFNA).

وبدأ تقليد إضاءة المشاعل في عام 1949 عندما قام أعضاء برنامج "كتائب الشبيبة العبرية" وهو برنامج يجهز للخدمة العسكرية ومن ثم رئيس الكنيست آنذاك بزيارة قبر ثيودور هرتسل. وأصبح الحفل حدثًا رسميًا في عام 1950.

اثنا عشر فردًا يوقدون المشاعل يرمز إلى قبائل إسرائيل الاثني عشر. ومن بين موقدي الشعلة هذا العام فاعل الخير الكندي الإسرائيلي سيلفان آدامز ، الذي تحدث مع i24NEWS حول علاقته مع إسرائيل.

يأتي حفل هذا العام وسط احتمالية حدوث احتجاجات خلال الحدث ، حيث يواصل الإسرائيليون في جميع أنحاء البلاد التظاهر ضد تشريع الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.