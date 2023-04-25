إيران تؤكد استئناف العلاقات التجارية مع السعودية

وقال فاطمي أمين، إن "بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض، يأتي عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما"

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، أكد اليوم الثلاثاء، استئناف العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية.

وقال فاطمي أمين، إن "بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض، يأتي عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما"، وأضاف أن "وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية بدأت بالإعداد لعملية تصدير البضائع إلى السعودية عقب بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك بوساطة صينية.

وكانت قد أعلنت الدبلوماسية الإيرانية، أن طهران تأمل في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية لدى السعودية بحلول 9 مايو/ايار الوشيك، مشيرة إلى أن البلدين ستتبادلان الزيارات، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى، وذلك في إطار جهود البلدين لاستعادة العلاقات الثنائية بصورة كاملة، وبموجب اتفاقياتهما لتوسيع التعاون.