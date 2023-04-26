الرئيس الإسرائيلي يفتتح احتفالات يوم الاستقلال،وانطلاق العروض الجوية الاحتفالية بمشاركة دولية

شارك في العروض الجوية الاحتفالية مقاتلات من عدة دولة بينها الولايات المتحدة وألمانيا

افتتح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ صباح اليوم الاحتفالات الرئيسية بيوم الاستقلال الـ75 لدولة إسرائيل، وافتتح الحدث من خلال عرض جوي على شرف الرئيس بمشاركة مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مع إلقاء تحية للجنود المتميزين من كافة الأذرعة العسكرية.

الرئيس الإسرائيلي هنأ المواطنين داعيا الجميع الى "التكاتف والتآخي وحل الخلافات"، كما شارك في الاحتفال بمقر الرئيس ، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والذي شارك هو الآخر بتكريم الجنود المتميزين بنفس الحدث وقال في كلمته" نحن هنا في البلاد وسنبقى هنا وسنقوم بذلك سوية". وشارك في الاحتفال كل من وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

Yonatan Sindel/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الامن يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بحدث لتكريم الجنود المتميزين بيوم الاستقلال الـ75 26/4/2023.

وانطلقت العروض الجوية الاحتفالية بمناسبة يوم الاستقلال الساعة التاسعة والنصف صباحا وتستمر حتى الساعة الـ14:30 وتحلق فوق عشرات المدن والبلدات المركزية في كل أنحاء إسرائيل من شمالها وحتى جنوبها.

وتشارك أكثر من 100 طائرة ومروحية مقاتلة ومروحيات هجومية، وطائرات تزويد الوقود والشحن وطائرات بدون طيار. اضافة لذلك تشارك مروحيات تابعة للشرطة الاسرائيلية وهيئة الإطفاء وذلك للتعبير عن التعاون بين الأذرع الأمنية المختلفة.

ويشارك هذا العام في العرض الجوي العشرات من المقاتلات العسكرية من دول أجنبية والتي تشمل :الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا وايطاليا في إشارة الى الشراكة بين الدول والعلاقة الخاصة لدولة إسرائيل معها. وستحلق هذه المقاتلات في سماء إسرائيل بمرافقة مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، كتعبير على التعاون والعلاقة الوثيقة بين الدول.