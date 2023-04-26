تقرير: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ترفع حالة الاستنفار

جاء هذا بسبب مخاوف من ان تستأنف إسرائيل سياسة الاغتيالات الاسرائيلية بعد انتهاء شهر رمضان

رفعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حالة التأهب والاستنفار لديها خلال الأيام الأخيرة، بسبب مخاوف من عودة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد.

وأضاف التقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية أن الفصائل اتفقت أن الرد سيكون بالتنسيق فيما بينها، كما تفاهمت هذه الفصائل بأن الرد سيكون منسقا وموحدا وموجعا، ولن يقتصر الرد فقط على قطاع غزة وانما سيشمل أيضا بما يطلق عليه "محور المقاومة" حيث أن المحور "متحسب لامكانية أن تسيء اسرائيل التقدير بخصوص ردة فعلها على تنفيذ اي اغتيال" وافاد التقرير أن حماس نقلت رسائل مؤخرا حول الموضوع الى الوسطاء تؤكد لهم فيها أن الرد سيكون موجعا.

وعلى صعيد متصل اعلنت اسرائيل عن فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية واغلاق المعابر في قطاع غزة خلال يوم احياء ذكرى قتلى المعارك والعمليات الإسرائيليين، وبمناسبة يوم الاستقلال.

وبحسب البيان الصادر عن منسق أعمال الحكومة، فإن هذا جاء بناء على تقييم للوضع الأمني وبايعاز من المستوى السياسي اتخذ هذا القرار ، ومن المتوقع فتح المعابر ورفع الاغلاق يوم الاربعاء 26 نيسان /ابريل عند منتصف الليلة (ليلة الاربعاء والخميس) رهنا لتقييم الوضع الأمني وبموجب لأوقات الافتتاح المعتادة.

وسيسمح خلال فترة الاغلاق مرور الحالات الانسانية والطبية والاستثنائية فقط، وهذا مرتبط بموافقة من منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق.