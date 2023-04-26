مجتمع الحريديم بإسرائيل يسجل نسبة نمو 509 بالمئة، فكم سيبلغ عددهم بيوم الاستقلال الـ100 لدولة إسرائيل؟

بحسب الدراسة الحالية لم تكن معطيات دقيقة حول نمو مجتمع الحريديم خلال السنوات الأخيرة لكنهم يسجلون نسبة نمو مرتفعة

بمناسبة إحياء تأسيس إسرائيل الـ75 أجرى باحثون من مجتمع الحريديم (اليهود الإرثوذكس المتشددين) دراسة رصدت نسبة نمو مجتمع الحريديم منذ قيام دولة إسرائيل.

ويشير الباحثون من "المعهد الحريدي لدراسة السياسات" إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة تعود إلى السنوات الأولى منذ قيام الدولة، حيث لم يتم جمع البيانات الرسمية عن الحريديم كمجموعة فرعية من السكان إلا بعد سنوات عديدة.

وفقط في سنوات التسعين بدأ الباحثون بتمييز الفئة السكانية من الحريديم في الاستطلاعات بصورة غير مباشرة،`وذلك بموجب الاستطلاعات حول القوة العاملة التي تجريها دائرة الاحصاء المركزية منذ 1979، لكن الحديث يدور هنا عن تقديرات منخفضة للغاية لم توفر صورة دقيقة حول حجم مجتمع الحريديم في إسرائيل.

ومن المعطيات المتوفرة حتى الآن بلغ عدد مجتمع الحريديم في عام 1979 نحو 212 ألف نسمة (5.6% من السكان). ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2023 نما مجتمع الحريديم بنسبة 509% ويبلغ عددهم اليوم 1.29 مليون نسمة (12.9% من السكان)، وللمقارنة باقي الفئات السكانية (اليهود غير الحريديم والعرب) نمت خلال هذه السنوات بنسبة 135% .

ووفقا للتقديرات في يوم الاستقلال الـ90 لدولة إسرائيل سيبلغ مجتمع الحريديم 2.15 مليون نسمة وسيشكلون 18 بالمئة من عدد السكان، وفي يوم الاستقلال الـ100 لدولة إسرائيل في عام 2048 سيصل عددهم الى2.86 مليون نسمة وسيشكلون 21.2 بالمئة من مجمل عدد السكان.