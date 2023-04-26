بسبب المرض.. الرئيس التركي يلغي أنشطته المقررة لليوم الأربعاء

وقال أردوغان (69 عاما) في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "اليوم الأربعاء سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا، وذلك بعد أن انسحب من مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان (69 عاما) في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "اليوم الأربعاء سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

وكان أردوغان يجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية مساء أمس الثلاثاء، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألم به.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن "صحة الرئيس التركي على ما يرام". وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

وبعد توقف طويل للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء وقال: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وتسبب التوقف الطويل في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى لأردوغان.