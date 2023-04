اغتيال رجل دين كبير مقرب من خامنئي شمالي ايران

اغتيل آية الله عباس على سليماني، الذي شغل بالسابق منصب ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي،في محافظة سيستان وبلوشستان شمالي ايران. وبحسب ما أفادت به وكالتي "فارس" و"اسوشيتد برس"، تم إطلاق النار على سليماني بمدينة بابلسر شمالي ايران الواقعة على بحر قزوين. الشرطة الايرانية اعتقلت المهاجم لكنها لم تعلن عن دافعه لارتكاب جريمة القتل.

وكان رجل الدين الشيعي الكبير عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة تضم 88 عضوا من علماء الدين وتشرف على عمل القائد الأعلى للجمهورية الاسلامية وتعيينه، ويتألف المجلس من علماء، ويحق لهذه المجموعة تقييم عمله وعزله وتعيين خلف له، في حال الوفاة أو فقدان الأهلية.