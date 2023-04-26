منح 120 جنديا إسرائيليا "وسام التميّز الرئاسي" احتفالا بالاستقلال

قائد هيئة الأركان العامة: الجيش يُمثّل فرصة عظيمة للدولة، ليس فقط بالأمن، وانما بتكوين مجتمع صحي ومتماسك، عبر دوريه: حامي الشعب بالسيف، ومُعزز الشعب بالروح

تحيي إسرائيل اليوم (الأربعاء)، الذكرى السنوية الـ 75 لعيد الاستقلال، في العديد من الفعاليات. وإذ يعد العرض الجوي لمقاتلات وطائرات سلاح الجو التابع للجيش، التي تجوب أجواء البلاد، الفعالية الأكثر شهرة، إلا أن هناك فعاليات أخرى أقل شهرة. وجدير بالذكر، أن الفعاليات افتتحت مساء أمس (الثلاثاء)، بمراسم إيقاد الشعل، في جبل هرتسل في القدس.

أما أولى الفعاليات التي أقيمت صباح اليوم (الأربعاء)، فهي مراسم تكريم 120 جنديًا متميزا من الجيش، في "بيت هنسي" (مقر إقامة رئيس الدولة) في القدس. بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غَلانت، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق هرتسي هاليفي، وفنانين معروفين، وجنود من الجوقة العسكرية.

وقال رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، لدى منحه أوسمة التميّز للجنود المتفوقين: "حتى في أيام الانقسام السياسي الحاد هذه، يجب أن نتذكر، أن الفسيفساء الإسرائيلي المتنوع بشكل مذهل، والذي غالبًا ما يشجّع النقاش، وتعدد الأصوات والآراء والمواقف، ليس نقطة ضعف". وأضاف:" الفسيفساء الإسرائيلي الرائع، الذي يضم: اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والشركس، والمتدينين والمحافظين والعلمانيين والحريديم والمهاجرين الجدد، من كل توجه أيديولوجي ونمط حياة- هذا الفسيفساء، هو قوتنا الفريدة، إنه معجزة". وخاطب هرتسوغ الجنود قائلا:" أنتم، 120 متميّزا ومتميّزة، المتواجدون على المنصة، 120 مثالاً بارعًا، للنور والأمل".

من جانبه، وجّه القائد هاليفي حديثه للجنود المُكرَّمين قائلا: "بفضلكم، وبفضل رفاقكم في جميع الوحدات، سيكون الجيش الإسرائيلي أقوى، وأكثر استعدادا وشجاعة من أي وقت مضى، في المستقبل أيضا". وتابع:" روحكم وجودتكم وجاهزيتكم، ستقضي على أي تهديد يأتي من إيران البعيدة، عن طريق وكلائها على طول الحدود الشمالية والجنوبية، أو من الساحة الفلسطينية". ورأى هليفي أن:" الجيش الإسرائيلي، يُمثّل فرصة عظيمة لدولة إسرائيل، ليس فقط من حيث الأمن، ولكن أيضًا في تكوين مجتمع صحي ومتماسك". وأوضح قائلا:" يتجسّد تميّز الجيش في دوريه: حامي الشعب بالسيف، ومُعزز الشعب بالروح".

مسابقة "التناخ"، نزهات وحفلات شواء

واستُكملت الفعاليات لإحياء عيد الاستقلال، بمسابقة أسئلة لاختبار معلومات الشباب اليهودي من كل أنحاء العالم، يشمل إسرائيل، بالكتاب المقدس (تناخ). وقال رئيس الحكومة نتنياهو لدى الإعلان عن أسماء الفائزين:" على مدى 75 عامًا من الاستقلال، تمر جميع مكوّنات الأمة اليهودية بهذه الرحلة معًا". وأشار نتنياهو إلى أن "معًا"، تعني أيضا "وجود خلافات في الرأي، جنبا إلى جنب، مع أخوّة الشعب".

ومن بين مظاهر الاحتفال بعيد الاستقلال في إسرائيل، أنه يوم عطلة للعاملين والموظفين، ويَعرض الجيش فيه أسلحته للجمهور في القواعد العسكرية، التي يتم فتحها للعامة بشكل استثنائي في هذا اليوم. كما يُسيّر سلاح البحرية، قافلة من الزوارق البحرية على طول سواحل البلاد. ويذهب العديد من الإسرائيليين في نزهات مجهّزة بحفلات الشواء، في جميع أنحاء البلاد. وتفتتح المتاحف (بما في ذلك التابعة لوزارة الأمن) والمتنزهات، أبوابها مجانًا لعامة الناس.

كما ويتم فتح المسارح وإحياء الأمسيات الموسيقية، والعروض الترفيهية في جميع أنحاء البلاد، ويتم إطلاق الألعاب النارية في السماء. وتزدحم الحشود بالشوارع في مناطق الترفيه. ويعبّر بعض الناس عن فرحتهم، باللعب بالمطرقة البلاستيكية، ورش بخاخ الثلج الصناعي، والخيوط اللاصقة. وتبث القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، برامج احتفالية في هذا اليوم، وغالبًا ما تعرض أفلامًا عبرية. وتتناول المواقع الإخبارية، تقارير ذات طابع وثائقي، تحاكي تاريخ البلاد، وأهم محطاتها.