لم تستبعد المصادر أن تقوم إسرائيل بالابتزاز أو الضغط على الأردن في مختلف المجالات لإنهاء الملف

قال النائب الأردني عمر عياصرة الليلة الماضية (الثلاثاء)، إن الجمهور الأردني مهتم بعودة النائب عماد العدوان المعتقل في إسرائيل، بشبهة تهريب أسلحة، لكن العلاقات بين الأردن وإسرائيل في حالة سيئة للغاية.

ومع ذلك، شدد على أن الأردن لن يسمح لعضو البرلمان المشتبه به بالبقاء رهن الاعتقال. وبحسب قوله، هناك مفاوضات جارية مع إسرائيل ودول عربية أخرى لحل الخلاف. وأضاف أن "الأمور تتجه نحو صفقة سياسية بين الأردن وإسرائيل". ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني، عن صحفي أردني لم تسمه قوله، إن حوارا سريا يجري في القنوات الأمنية بين إسرائيل والأردن. وأشار الموقع إلى أن عدم حل القضية بسرعة، سيؤدي إلى اتساع حجم التوترات والاضطرابات داخل المملكة، التي تقتصر حتى الآن، على المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إظهار النائب المحتجز، كأنه بطل قومي.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "عكاظ" السعودي، أمس (الثلاثاء)، بأن دولة عربية تدخلت للإفراج عن النائب الأردني العدوان. بالأمس (الثلاثاء) زار السفير الأردني في إسرائيل النائب المعتقل في إسرائيل وأكد أن صحته جيدة. وقالت مصادر للموقع السعودي إنه في المحادثات التي أجراها الأردن ومسؤولون مع إسرائيل، كان هناك حديث عن صفقة لإطلاق سراح النائب المعتقل. كما ذكرت المصادر أن المحادثات قد تستمر لبعض الوقت بسبب التوترات بين عمان والحكومة اليمينية في إسرائيل. كما لم تستبعد المصادر أن تقوم إسرائيل بالابتزاز أو الضغط على الأردن في مختلف المجالات لإنهاء الملف.

وللتذكير، أفاد موقع "المملكة" الإخباري الأردني، مطلع الأسبوع، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان، للاشتباه في محاولته تهريب ذهب وأسلحة. وبحسب التقرير، فإن الأسلحة هي ذخيرة ومسدسات وبنادق من طراز M-16. وطالب النائب الأردني خليل عطية حكومته بالتحرك الفوري لضمان عودة زميله المعتقل في إسرائيل، فقال: "لا يجوز السماح لإسرائيل بالمساس بشرف الشعب الأردني مرة أخرى من خلال اعتقال أحد أعضاء البرلمان"، على حد قوله. واضاف "نحن كأردنيين يجب الا نسمح للعدو الاسرائيلي الذي يمارس ممارسات ارهابية في الأراضي الفلسطينية ضد شعبنا بمهاجمتنا مرة أخرى، عن طريق اعتقال زميل محترم في مجلس النواب".