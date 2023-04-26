نتنياهو يعيد "الهدية المالية" لتمويل محاكمته قبل نفاذ مهلة العليا بيوم واحد

أمرت العليا نتنياهو بإعادة المبلغ، قبل ستة أشهر ردا على التماس حركة "نظافة اليد" ضد رئيس الوزراء لقبوله ذلك المبلغ بذريعة أنه هدية

بلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مراقب الدولة اليوم الأربعاء بأنه انتهى من إصدار تعليمات للبنك بتحويل الأموال من حسابه لابن عمه الثري ناتان ميليكوفسكي- قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة التي حددها القضاة، على ما كشف موقع N12.

توجب على نتنياهو أن يعيد مبلغ 270 ألف دولارا لابن عمه باعتبار أن القانون لا يسمح له بتلقي هذه الأموال لتمويل محاكمته إبان شغله رئاسة الوزراء.

وكانت محكمة العدل العليا قد أمرت نتنياهو بإعادة المبلغ، قبل ستة أشهر في عريضة قدمتها حركة "نظافة اليد" التي التمست إلى العليا ضد رئيس الوزراء لقبوله ذلك المبلغ بذريعة أنه هدية. كما سيتوجب على نتنياهو أن يعيد قرضا بقيمة مليوني شيكل تلقاه من بنك Spencer Partridge Capital Mill.

يُذكر أن نتنياهو نفى قبوله إنهاء ملف محاكمته بصفقة ادعاء كما شدد على رفضه قبول عقوبة الفعل المشين التي تحول بحال وافق عليها دون دخوله المعترك السياسي لمدة سبع سنوات. وقال محامو نتنياهو في حينه إنهم تسلموا رسائل من أشخاص بمحيط المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت مفادها أنه ليس هناك أمل لعقد صفقة إقرار بالذنب خلال ولاية مندلبليت التي ستنتهي قريبًا (قبل عام).