الرئيس الإسرائيلي يستضيف السفراء الأجانب: سنختار السلام !

وزير الخارجية الإسرائيلي للسفراء الأجانب: لدينا 97 سفارة، سنجعلها 100 خلال العام الجاري

استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم (الأربعاء) في "بيت هنسي" (مقر إقامة رئيس الدولة) في القدس، اللقاء التقليدي مع الدبلوماسيين الأجانب، كما هو معتاد في كل عام، بمناسبة عيد استقلال إسرائيل.

وقال هرتسوغ، إن "استقلالنا وأسس ديمقراطيتنا، لا ينبغي أبدا أن تؤخذ كأمر مسلم به، نحن بحاجة إلى حمايتهما دوما". وتحدث الرئيس عن الانقسام السياسي الحاد في بلاده، والاحتجاجات الصاخبة ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على السلك القضائي: "إن النقاشات والخلافات في النظم الديمقراطية، ليست طبيعية فقط، بل إنها ضرورية وملحة. وحقيقة أننا نحتفل بمرور 75 عامًا من المناقشات بشأن نظام الضوابط والتوازنات لدينا، يثبت أن ديمقراطيتنا تنبض بالحيوية، وأن مواطنينا يشاركون في الحياة السياسية".

وأضاف هرتسوغ في حديثه للدبلوماسيين، والذي كان من بينهم السفير الروسي - لكن ليس الأوكراني - أن "إنه لمصدر فخر، أن نصغي لبعضنا البعض، وأن نعترف بأن هناك مواقف متنوعة في المجتمع. بصفتي رئيسًا، أعمل على مدار الساعة لتشجيع الحوار بين الحكومة والمعارضة، الذي سيساعدنا في الوصول إلى توافق واسع، حول هذه المسائل الحاسمة". وحول المفاوضات التي تجري في "بيت هنسي"، أشار هرتسوغ إلى "أنني متفائل بوجود نوايا حسنة، واستعداد للدخول في حوار حقيقي وجاد. ديمقراطيتنا تستطيع أن تخرج من هذه الأزمة، أقوى من أي وقت مضى".

وحول التصعيد الأمني الذي وقع خلال شهر رمضان، قال الرئيس هرتسوغ إن "إيران ومؤيديها في غزة وسوريا ولبنان وحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، حاولوا استغلال الانقسام الداخلي في إسرائيل، وفسروا الازمة الديمقراطية كضعف. خلال شهر رمضان، وهو شهر مقدس ويرمز إلى الرحمة، لطخوا البلاد بالدمار والعنف، وأودوا بحياة الإسرائيليين والسياح". وأكد هرتسوغ: "سنتخذ كل خطوة لحماية مواطنينا، ونكافح من أجل الحفاظ على الاستقرار، فيما نمد أيدينا من أجل السلام إلى جميع جيراننا، حتى أولئك الأقرب إلينا - الفلسطينيين".

وخاطب هرتسوغ الدبلوماسيين بقوله: "سنختار السلام مرارا وتكرارا، وأنا أدعوكم جميعا لتكونوا شركاءنا، من أجل شرق أوسط أفضل وأكثر أمانا". وأعرب الرئيس عن أمله في توسيع دائرة التطبيع مع دول أخرى في المنطقة، الأمر الذي سيفتح المزيد من الفرص، في مجالات التكنولوجيا والتجارة والطاقة والأمن. وقال "نحن شركاء في المستقبل، لدينا الكثير لنكسبه، إذا واجهنا التحديات المشتركة معا"، مشيدا بدور وزارة الخارجية. ورغم أن الرئيس في إسرائيل منصب فخري ورمزي ورسمي، ويخلو من كل صلاحية تنفيذية، إلا أن هرتسوغ نشط في الميدان الدبلوماسي، أكثر من غير من الرؤساء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اللقاء: "قبل شهر، افتتحنا السفارة رقم 97 في إسرائيل، ونخطط للوصول إلى 100 سفارة في إسرائيل، خلال العام الجاري. سوف نتذكر دائمًا أصدقائنا الكثيرين في العالم. وجودكم هنا، ممثلون من جميع أنحاء العالم، هو مصدر قوة لنا ". وأشار كوهين في حديثه لممثلي الدول، إلى: "من المهم أن نقول، إننا لسنا مضطرين للاتفاق على كل شيء مع بلادكم. الخلافات أمر مقبول بين الأصدقاء، وهذا فقط يقوّي الروابط والتعاون بيننا".

كما قال كوهين، للدبلوماسيين إنه يمثّلون بلدانهم "في مكان لا يوجد فيه ضيق في الوقت. ولا تزال إسرائيل تقاتل من أجل وجودها، حتى في عيد استقلالها الخامس والسبعين. والأفعال الخطيرة لمن يرفضون الاعتراف بوجودنا، تشكّل تهديدًا لمستقبل العالم الحر، ولهذا، فمن المهم أن نتشارك في النضال ضدهم ". وشدد الوزير كوهين، على أن بلاده "هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط منذ نشأتها، وطبيعتها الديمقراطية ستظل فخرًا أساسيًا في وجودها، وإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها. هذا هو ما كان عليه خلال الـ 75 عامًا الماضية، وسيظل كذلك في المستقبل".