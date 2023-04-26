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  • آلاف المواطنين العرب في إسرائيل يشاركون في "مسيرة العودة" السنوية إلى قرية اللّجون المهجرة

آلاف المواطنين العرب في إسرائيل يشاركون في "مسيرة العودة" السنوية إلى قرية اللّجون المهجرة

i24news

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مسيرة العودة إلى قرية اللجون المهجرة 26 نيسان 2023
AHMAD GHARABLI / AFPمسيرة العودة إلى قرية اللجون المهجرة 26 نيسان 2023

انطلق الآلاف من المواطنين العرب في إسرائيل بالتزامن مع ذكرى استقلال إسرائيل الـ 75 لمسيرة العودة نحو قرية اللجون المهجرة المحاذية لمدينة أم الفحم شمالي البلاد.

انطلق الآلاف من المواطنين العرب في إسرائيل اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ذكرى استقلال إسرائيل الخامس والسبعين في ما عُرف محليا بمسيرة العودة نحو قرية اللجون المهجرة المحاذية لمدينة أم الفحم شمالي البلاد. 

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وقال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل المنظّمة للمسيرة السنوية محمد بركة إن الممارسات الإسرائيلية لن تردع الفلسطينيين عن حق العودة.

ويقول مراسل I24news وسام كبها الذي أعد تقريرا ميدانيا إن الجيل الشاب تواجد بشكل بارز في المسيرة وأعرب عن فخره بحمل الأعلام الفلسطينية للتأكيد حسب تعبيرهم على ان القضية الفلسطينية ما زالت حية. 

وأفاد مراسلنا على لسان الشبيبة المشاركة أن رئيس الوزراء الأول لدولة إسرائيل بن غوريون قال بأن الجيل القادم من الشعب الفلسطيني لن يتذكر ما كان.. والرد هو هذه المسيرات التي تعج بالشباب.

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كما أشار التقرير إلى أن رفع الأعلام الفلسطينية بكثافة يأتي وفق المشاركين ردا على قرار وزير الأمن القومي الجديد ايتمار بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني ليقولوا "أن النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة والدليل على ذلك هو وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.

 وبرز كذلك في المكان حضور بعض القيادات السياسية المعروفة والناشطة مكن بينهم أعضاء كنيست حاليون وأعضاء كنيست سابقون. 

AHMAD GHARABLI / AFP
AHMAD GHARABLI / AFPمسيرة العودة في اللجون 26/4/3/2023

يشار إلى أن اللجون استمدت اسمها من فيلق روماني أقيم في موقع القرية وهي تبعد 16 كلم شمال غرب جنين وكيلومترا واحدا عن ما تبقى من المدينة الكنعانية مجيدو. بعد حرب عام 1948 تم تهجير سكانها واستقر معظمهم في أم الفحم فيما أنشأت الدولة على أنقاض القرية عام 1949 كيبوتس مجيدو.

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