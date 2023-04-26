اتفق الطرفان، على أن هناك حاجة إلى أغلبية كبيرة، لسن قوانين الأساس في قراءة رابعة

تم التوصّل إلى باكورة الاتفاقات، بين طاقمي الائتلاف والمعارضة، اللذان يتحاوران في "بيت هنسي" مقر إقامة رئيس الدولة الإسرائيلي في القدس، بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الحكومة، على سلك القضاء، بحسب الإذاعة العبرية.

والتعديلات المقترحة تأتي على 5 بنود: أولا "فقرة التغلب" أي منع المحكمة من شطب القوانين العادية التي يسنها البرلمان (الكنيست). ثانيا إلغاء مبدأ المعقولية من أحكام القضاة. ثالثا منع المستشارين القضائيين للحكومة ووزراتها، من التدخل في قرارات المستوى السياسي. ورابعا، تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لتكون على الطريقة الأميركية، بمعنى أن السياسيين هم من يعينون القضاة. وخامسا عدم النظر بقوانين الأساس، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

واتفق الطرفان، على أن هناك حاجة إلى أغلبية كبيرة لسن قوانين الأساس في قراءة رابعة-أي تصويت رابع في الهيئة العامة للكنيست-، وهي قراءة إضافية وفريدة لمثل هذه القوانين. ولم يؤكد أي من الطرفين حتى الآن، مصداقية هذا النبأ. بل نفى حزب "الليكود" اليميني الحاكم التقرير، وقال إنه لا يتم التوصل إلى اتفاقات على الإطلاق. وأضافوا "المحادثات تجري خلف أبواب مغلقة، والتسريبات الكاذبة والمنحازة، لا تساعد في المفاوضات". كما نفى حزب "همحني همملختي" الوسطي المعارض النبأ، وقال: "لن يكون هناك اتفاق، حتى تسوية بند تركيبة لجنة اختيار القضاة". ولسن قانون عادي وأي قانون أساس اليوم، ينبغي المصادقة عليه في ثلاث قراءات فقط.

وأفاد الإعلام العبري، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لن يدفع تشريع التعديلات القضائية المثيرة للجدل، كقوانين في الكنيست. والسبب في ذلك، أن مقربيه معنيون حاليا، بتمرير ميزانية الدولة وكذلك مشروع قانون "تجنيد الحريديم" وقانون أساس دراسة التوراة. وتشهد إسرائيل التي خرجت لتوّها من المناسبات الوطنية، انقساما سياسيا حادا، بسبب التعديلات القضائية. فيما يرى آخرون، أن الانقسام هو بين "المعسكر الليبرالي العلماني"، و"المعسكر المحافظ والمُتديّن". وبالتالي فإن مشروع القانونين، قد يصبان الزيت على نار الانقسام.