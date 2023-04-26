اختتام فعاليات الاحتفال بالاستقلال في توزيع جوائز إسرائيل

الفائز بجائزة الإنجاز مدى الحياة ينتقد خطة التعديلات القضائية، كما سلّمت ميخال روفنر برقية لنتنياهو أثناء مصافحته لدى تسلّم جائزة الفنون التشكيلية، بنفس الروح

أُسدل الستار على فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لقيام إسرائيل، وذلك في الحفل الرسمي لتوزيع جوائز إسرائيل في "مباني الأمة" في القدس، بحضور رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست أمير وأوحَنا، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ورئيس بلدية القدس موشيه ليؤون، ووزير التربية يوآف كيش.

وبهذا العام، تسلّم 12 فائزًا وفائزة لتسلّم الجائزة، التي تُمنح في مجالات: الإنجاز مدى الحياة، الكيمياء، علوم الحياة، الموسيقى، علوم البيئة، مجال الغناء العبري، الفنون التشكيلية، الفكر، التربية والقانون. ومن الجدير بالذكر، أن فائزا وفائزة، أسمعوا انتقادات خلال الحفل، على خطة التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على السلك القضائي.

Olivier Fitoussi/POOL ميخال روفنر بعد أن سلّمت نتنياهو البرقية

ودعا البروفيسور أمنون شعشواع، الرئيس التنفيذي لشركة Mobileye، وشريك في الشركات الناشئة، في خطابه، إلى التوصل إلى حل متفق عليه بشأن هذه القضية. وأضاف:" إنها أيام صعبة في إسرائيل بالنسبة لنا جميعًا، فنحن نواجه انقساما حادا، ويجب أن نتكاتف لحل الأزمة، مع الالتزام الصارم بمبدأ فصل السلطات، واحترام مؤسسات الدولة بأكملها". ويرى معارضو التعديلات، أنها "تُسيس السلك القضائي، وتمس باستقلاليته". وحذّر شعشواع، الحائز على جائزة إسرائيل في مجال الإنجاز مدى الحياة: "إذا كنا لا نعرف كيف نفعل ذلك، فحتى المعجزات لن تساعدنا". ولقيت كلماته تصفيقا مطولًا من قبل الجمهور.

وسَلّمت الفائزة بجائزة إسرائيل للفنون التشكيلية، ميخال روفنر، برقية لرئيس الحكومة نتنياهو، أثناء مصافحته أثناء تسلّمها الجائزة. وقالت لوسائل الإعلام في نهاية الحفل، إنها كتبت في البرقية، أن نتنياهو يُعرب في كثير من الأحيان، عن قلقه على سلامة البلاد، من أعدائها المحيطين بها. وذكرت أن الخلاف الداخلي، لا يقل خطورة على البلاد من ذلك. وأوضحت أن البرقية، هي بمثابة:" دعوة لنتنياهو إلى العمل، وأفترض أنه سيقرأ الملاحظة".