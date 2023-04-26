الحكومة الإسرائيلية تستعد لإصدار قرار يمنح القيم الصهيونية "وزنا حاسما"

القرار المقترح، يسري على سياسة الإدارة العامة، والسياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، كما على تشريعات وإجراءات الحكومة، وجميع وحداتها ومؤسساتها

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها التقليدية الأسبوع يوم الأحد المقبل، على قرار يمنح القيم الصهيونية وزنا حاسما في قرارات الحكومة.

والمبادر لهذا القرار المقترح، هم وزراء حزب "عوتسما يهوديت" أقصى اليمين المتشدد. وينص القرار المقترح، على أن الخطوة، تعكس قانون أساس "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، ذو المكانة الدستورية.

ويجب أن يسري القرار المقترح، على سياسة الإدارة العامة، والسياسة الداخلية والخارجية لإسرائيل، كما على تشريعات وإجراءات الحكومة، وجميع وحداتها ومؤسساتها، دون الخروج عن المبادئ المنصوص عليها، في باقي قوانين الأساس. وفي نص الاقتراح الذي تم توزيعه على الوزراء، تم توضيح أنه سيتم التركيز، على سياسة الأراضي والبناء وتوزيع الأراضي. ومن المتوقع أن يعطي القرار، حال تم إصداره بالفعل، الأولوية للمواطنين اليهود، في هذه المجالات. ويشكّل اليهود نسبة نحو 80%، من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، البالغ تعدادهم، نحو 10 ملايين نسمة.