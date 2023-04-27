لولا يتعرض لرد فعل عنيف عقب زعمه أن الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل

خلال خطاب ألقاه في إسبانيا، صرح لولا أن الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل في عام 1948، لكنها لم تفعل الأمر نفسه فيما يتعلق بالفلسطينيين.

تعرض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (لولا) لرد فعل عنيف جديد من الجالية اليهودية في بلاده بعد أن زعم أن الأمم المتحدة هي من أسست دولة إسرائيل.

خلال خطاب ألقاه في إسبانيا، صرح لولا أن الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل في عام 1948، لكنها لم تفعل الأمر نفسه فيما يتعلق بالفلسطينيين. كانت الأمم المتحدة قوية بحيث تمكنت في عام 1948 من إنشاء دولة إسرائيل. وقال لولا: "في عام 2023، فشلت في إقامة دولة فلسطينية".

في بيان رداً على كلام الزعيم البرازيلي ، قالت منظمة StandWithUs Brasil إنه "على عكس ما قاله رئيس الجمهورية، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لم يتم إنشاء إسرائيل من قبل الأمم المتحدة".

"في عام 1947، كان ما دعا إليه قسم الأمم المتحدة هو إنشاء دولتين، واحدة لليهود والأخرى للعرب. قبل اليهود ولم يقبل العرب. وقالت المنظمة إن دولة إسرائيل تأسست بعد حرب شنتها جيوش مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق ضد اليهود. تم التوقيع على البيان شخصيًا من قبل أندريه لاجست، الرئيس التنفيذي لـ StandWithUs Brasil.

وأضاف البيان أنه "بالنسبة لدولة الفلسطينيين، فلا الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية الأخرى لها دور في إنشائها، إلا إذا جاء الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم لإقرار السلام بشكل مستقل".

تصريح لولا ليس الأول الذي يتعارض مع الدولة اليهودية. في آذار/مارس، انتقدت إسرائيل قرار البرازيل السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في مينائها في ريو دي جانيرو.

الزعيم البرازيلي - وهو سياسي يساري مخضرم كان رئيسًا سابقًا لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان - لديه سجل حافل من التصريحات المؤيدة للفلسطينيين.

في عام 2009، رحب الرئيس لولا آنذاك بحرارة بالرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المعروف بإنكاره لوقوع المحرقة والذي تعهد بـ "محو إسرائيل من على وجه الأرض"، خلال زيارة أثارت انتقادات دولية.

بعد ذلك بعام ، أصبح لولا أول رئيس دولة برازيلي يزور إسرائيل منذ أن زار الإمبراطور بيدرو الثاني الأراضي المقدسة في عام 1876. ومع ذلك، فقد رفض الذهاب إلى قبر تيودور هرتسل، وفق جدول الزيارات الموضوع للزوار الأجانب حيث تتم مرافقتهم لتقديم التحية في الذكرى الـ150 لمؤسس الصهيونية. بعد أيام قليلة، وضع إكليلا من الزهور على قبر ياسر عرفات في رام الله. أخيرًا، في الشهر الأخير من ولايته السابقة، اعترفت حكومته رسميًا بدولة فلسطينية.