السلطة الفلسطينية تحث رئيسة الاتحاد الأوروبي فون دير لاين على الاعتذار عن بيان يوم الاستقلال

"تصريح فون دير لاين يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أن المواطنين الأوروبيين يعارضون "المحو العنصري للشعب الفلسطيني"

انتقدت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على بيان هنأت فيه إسرائيل بعيد استقلالها الخامس والسبعين الأربعاء، رافضة "التصريحات غير المناسبة والكاذبة والتمييزية".

أصدرت السلطة الفلسطينية بيانًا توقف عند مقولة شملتها المسؤولة في تهنئتها لإسرائيل التي"جعلت الصحراء تزهر" بوصفه مجازا مناهضا للفلسطينيين فيما يتعلق بالمشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي استمر 75 عامًا في نزع ملكية وتهجير الشعب الفلسطيني وأرضه"، بحسب الخارجية الفلسطينية.

ووصفته بـ "الخطاب الدعائي"، وزعمت السلطة الفلسطينية أنه (الخطاب) "يجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته ويمحوه ويزيف تاريخه الغني وحضارته".

بالإضافة إلى ذلك، فإنه "يبيض الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري"، بينما يكرس "لإنكار النكبة العنصري"، والذي يشير إلى "كارثة" طرد إسرائيل للفلسطينيين من منازلهم في حرب الاستقلال الإسرائيلية، وفق الرواية الفلسطينية.

من ناحيتها، ترفض إسرائيل الرواية الفلسطينية ولا سيما عمليات الطرد القسري من قبل إسرائيل خلال حرب عام 1948، وتشدد على أن اليهود في الأراضي العربية أجبروا على مغادرة منازلهم أثناء الصراع وبعده.

في 15 أيار/مايو من كل عام، تستعد إسرائيل للرد على أي طارئ أثناء إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة.

وأضافت السلطة الفلسطينية أن تصريح فون دير لاين يتعارض مع التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما أن المواطنين الأوروبيين يعارضون "المحو العنصري للشعب الفلسطيني".

ورأت السلطة الفلسطينية أن المسؤولة الأوروبية مدينة لها وللفلسطينيين باعتذار.