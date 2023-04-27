أردوغان يعلن وقفًا مؤقتًا لحملة إعادة انتخابه بسبب وعكة صحية

أود أن أشكر كل مواطن من أمتي العزيزة، كل من إخوتي وأخواتي على تمنياتهم بالشفاء ودعواتهم بعد الوعكة الطفيفة التي أصابتني أثناء البث، بسبب جدول أعمالي المزدحم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن توقف لمدة يومين في حملته الانتخابية لإعادة انتخابه بعد أن أشار إلى إصابته بأنفلونزا معوية.

أثناء استجوابه من قبل لجنة من الصحفيين يوم الأربعاء على التلفزيون المحلي، شعر الرئيس التركي بتوعك، مما أدى إلى قطع بث البرنامج من خلال صفحة إعلانية. بعد 15 دقيقة ظهر مجددا على الهواء وهو يعتذر، وبدت بشرته شاحبة وعيناه حمراوين.

"لقد كان لدي الكثير من العمل خلال اليومين الماضيين وأصبت بأنفلونزا معوية. لقد فكرت في إلغاء المقابلة لكني عدلت عن ذلك بسبب التزامي بها. أطلب منكم السماح وكذلك من مشاهديكم"، قال الرئيس. بعد ساعات قليلة ، أعلن إلغاء التزامات حملته العامة لليومين المقبلين.

https://twitter.com/i/web/status/1651142918676049921 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

"أود أن أشكر كل مواطن من أمتي العزيزة، كل من إخوتي وأخواتي على تمنياتهم بالشفاء ودعواتهم بعد الوعكة الطفيفة التي أصابتني أثناء البث، بسبب جدول أعمالي المزدحم للغاية. للأسف، أنا لن أتمكن من مقابلة إخوتي وأخواتي من كيركاليلي ويوزغات وسيواس اليوم. أطلب منهم جميعًا أن يغفروا لي. سأرتاح في المنزل اليوم بناء على نصيحة الأطباء"، غرد أردوغان.

تضمنت خطط أردوغان التحدث في عدة مناطق في البلاد. وكان من المفترض أيضًا أن يفتتح أول محطة للطاقة النووية في البلاد، لكنه سيحضر الحدث تقريبًا.

AP Photo/Burhan Ozbilici زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا كمال كيليجدار أوغلو موجود في أنقرة بتركيا.

في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية من موعدها المقرر، لم يدخر الرئيس التركي البالغ من العمر 69 عامًا أي جهد بالفعل، حيث قام بترتيب خطابات حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة. في كل ليلة من أمسيات رمضان، شارك أردوغان بإفطارات في مناطق مختلفة.

بعد أن قضى في السلطة 20 عامًا، يأمل أردوغان في البقاء في السلطة في مواجهة منافسه كمال كيليجدار أوغلو، مرشح حزب التحالف الوطني.