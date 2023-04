أردوغان يعلن وقفًا مؤقتًا لحملة إعادة انتخابه بسبب وعكة صحية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن توقف لمدة يومين في حملته الانتخابية لإعادة انتخابه بعد أن أشار إلى إصابته بأنفلونزا معوية.

أثناء استجوابه من قبل لجنة من الصحفيين يوم الأربعاء على التلفزيون المحلي، شعر الرئيس التركي بتوعك، مما أدى إلى قطع بث البرنامج من خلال صفحة إعلانية. بعد 15 دقيقة ظهر مجددا على الهواء وهو يعتذر، وبدت بشرته شاحبة وعيناه حمراوين.

"لقد كان لدي الكثير من العمل خلال اليومين الماضيين وأصبت بأنفلونزا معوية. لقد فكرت في إلغاء المقابلة لكني عدلت عن ذلك بسبب التزامي بها. أطلب منكم السماح وكذلك من مشاهديكم"، قال الرئيس. بعد ساعات قليلة ، أعلن إلغاء التزامات حملته العامة لليومين المقبلين.