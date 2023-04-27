أعرب المنظمون عن أملهم في أن يحقق التجمع المضاد مشاركة أكبر من تلك التي حققتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تجري على مدار الأشهر الأربعة الماضية

من المقرر أن تعاود الحكومة الإسرائيلية، بعد عطلة العيد، العمل على التشريعات القضائية مرة أخرى، وسط توقعات بارتفاع لهيب التوترات. تتصدر أجندة اليمين التخطيط لتنظيم "مسيرة المليون" مساء اليوم الخميس دعما للإصلاح القضائي.

أعرب المنظمون عن أملهم في أن يحقق التجمع المضاد مشاركة أكبر من تلك التي حققتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تجري على مدار الأشهر الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن يلقي كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي كلمة في الحدث، بمن فيهم وزير القضاء ياريف ليفين (الليكود) ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (هتصيونوت هداتيت).

خرج المتظاهرون المعارضون للإصلاح القضائي المقترح، إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل مساء السبت الماضي، في احتجاجات واسعة النطاق عمت جميع أنحاء البلاد، في خطوة تأتي للأسبوع السادس عشر على التوالي.

في حديثه مع CBS News يوم الأحد ، حول الإصلاح القضائي ، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه يسعى إلى حل وسط حول فقرة التغلب المثيرة للجدل بشكل أساسي وأن التعديل لن يرى النور كما هو مبيّن في الخطة الأولية.

ومع ذلك، انسحب حزب العمل الإسرائيلي من المفاوضات التوفيقية في مقر إقامة الرئيس يتسحاك هرتسوغ، مبررًا القرار بكيل الاتهامات ضد الائتلاف بقيامه بمناورات سياسية واتفاقات موازية لم يشارك فيها حزب العمل.

بعد الإعلان عن حل وسط، في آذار/ مارس، تقرر بحسبه تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي حتى الصيف القادم، وإتاحة الوقت للمفاوضات، تجمع الآلاف من أنصار الإصلاح في القدس لإسماع أصواتهم.

رحبت الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية بقرار تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والتوصل إلى توافق مع المعارضة. في غضون ذلك، نظمت الجاليات الإسرائيلية المغتربة احتجاجات ضد الإصلاح القضائي في مدن مثل برلين ولندن ونيويورك.

جاءت الاحتجاجات السابقة المؤيدة للإصلاح بعد تحركات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة من قبل مختلف الأحزاب. وفي تطور غير مسبوق، أعلن حينئذ اتحاد العمال في البلاد عن إضراب عام؛ أدرج مدير عام مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل المطار في إضراب العمال، خطوة أعلن نتنياهو على إثرها قراره تجميد العمل على الخطة الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز قبضة الحكومة والوزراء على حساب مكانة القضاء والقضاة في إسرائيل.