تحييد فلسطيني بإطلاق نار قرب سلفيت بعد محاولة تنفيذه عملية دهس وطعن

إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولة تنفيذه عملية دهس وطعن قرب "أريئيل" شمالي الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 39 عامًا، عصر اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بعد أن قامة بمحاولة تنفيذ عملية دهس استهدفت عناصرًا من الشرطة الإسرائيلية، قرب مستوطنة "أريئيل"في منطقة سلفيت، في الضفة الغربية.

المنفذ أحمد طه البالغ من العمر 39 عامًا هو عسكري سابق كان يعمل في جهاز الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية،حاول تنفيذ عملية دهس بسيارته وهو يتنقل في المنطقة، وبعد أن فشل في الانسحاب. استهدف شرطي بسكين وأطلق عليه الجندي الرصاص. حتى الآن، لم يبلغ على إصابات في مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة بمقتل طه قرب سلفيت. وأظهرت توثيقات من المكان الشاب طه مدرجا بدمائه وملقى على الأرض، دون تقديم العلاج له.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن عناصره "أحبطوا عملية مفترق جيتي أفيشار"، وأن المنفذ أحمد طه "وصل بسيارة إلى الموقع، وحاد بسيارته باتجاه المسار المقابل وحاول دهس مدنيين وعناصر أمن متواجدين في المكان" ثم "نزل من سيارته بسكين وحاول طعن شرطي"، وأضاف أن الجنود "الذين تواجدوا في المكان أطلقوا النار عليه وقاموا بتحييده".