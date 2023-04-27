حاكم فلوريدا، خصم ترامب الرئيسي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين يزور إسرائيل

انتقد تدخل الإدارة الأمركية بقيادة الرئيس جو بايدن. الذي ضغط للتوصل إلى حل فيما يتعلق خطة الإصلاح في جهاز القضاء التي تروّج لها الحكومة الإسرائيلية

قال حاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، صباح اليوم (الخميس)، في إطار زيارته لإسرائيل، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لحليفها، في انتقاد لتدخل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن. الذي ضغط للتوصل إلى حل وسط فيما يتعلق خطة الإصلاح في جهاز القضاء التي تروّج لها الحكومة الإسرائيلية.

"يجب أن نحترم حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها الخاصة حول كيفية حكمها. وقال ديسانتيس صباح اليوم في مؤتمر لمتحف القدس للتسامح وجيروزاليم بوست "أنتم دولة ذكية ولا يجب أن نتدخل في اتخاذ قرارات بشأن هذه القضايا المهمة".

Octavio Jones/Getty Images/AFP رون دي سانتيس

في المؤتمر الصباحي ، أكد دي سانتيس دعمه الثابت لإسرائيل ، ووفقًا له، فإن العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة تقوم على "القيم اليهودية المسيحية": مهمتنا هي الوقوف إلى جانب إسرائيل والشعب اليهودي. نحن بحاجة لدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي. نحن بحاجة إلى التأكد من أنه بغض النظر عن المستقبل السياسي - ستبقى السفارة الأمريكية في القدس. يجب على الولايات المتحدة حماية إسرائيل من المعاملة غير العادلة في الأمم المتحدة. نحن بحاجة إلى معارضة أولئك الذين يعارضون حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية. هذه هي معاداة السامية ".

وعقد دي سانتيس بعد خطابه مؤتمرا صحفيا في القدس أشار فيه مرة أخرى إلى خطة الإصلاح القضائي: "موقفي أن تكون الولايات المتحدة حليفًا قويًا لإسرائيل ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. هذا نقاش داخلي. بالنسبة لي، كمراقب خارجي، من الصحي في النهاية التحدث عن الأشياء وتبييضها. إسرائيل ديمقراطية نابضة بالحياة. لديكم نظام برلماني مختلف عن نظام الولايات المتحدة، وأنا واثق من أنه سيتم العثور على حل ".

وعندما سُئل عن رأيه في حقيقة أن بايدن لم يدع نتنياهو حتى الآن إلى البيت الأبيض، لكنه لم يرد بشكل مباشر: "يجب أن يكون دعم إسرائيل من الحزبين. يجب أن تحافظ الإدارة على علاقات جيدة مع إسرائيل بغض النظر عن الحزب الذي يحكمها".

اتهم دي سانتيس أن إدارة بايدن "كانت السبب في قطع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية": "إنه عار. أعتقد أنه مع السياسة الصحيحة يمكننا رؤية المملكة العربية السعودية تعترف بوجود إسرائيل. من كان يفكر في ذلك قبل 10 سنوات؟ ".

STRINGER / AFP الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرفع قبضته بينما كان يسير إلى سيارة خارج برج ترامب في مدينة نيويورك في 10 أغسطس 2022.

إذا انضم دي سانتس إلى المنافسة على الترشح للرئاسة في الإنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تشير التقديرات الى انه سيكون مرشحًا قويًا امام ترامب.

في استطلاعات الرأي الأولية ، يتقدم ترامب بهامش كبير، بحوالي 50٪ من الأصوات، و دي سانتيس في المركز الثاني بحوالي 25٪. وخلفهم بفرق كبير، نائب الرئيس السابق لترامب مايك بنس، الذي لم يعلن بعد عن ترشيحه رسميًا لكنه حصل على دعم حوالي 5٪ ، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي حصلت على 4٪.