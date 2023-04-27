ضجة في إسرائيل: وزيرة "سرقت" منصب زميلها في زيارة ولي عهد إيران!

وزير الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل وقّعت على دفتر زوار متحف الهولوكوست، بأنها "وزيرة الأمن"

أثارت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غمئيل، ضجة في الإعلام العبري اليوم (الخميس)، في أعقاب استضافتها في إسرائيل، لرضا بهلوي الثاني الابن الأكبر لشاه إيران محمد رضا بهلوي.

وبما أنها موجّهة الدعوة له، فإن غملئيل (49 عاما)، رافقت الضيف طوال الزيارة، التي كان ذروتها، المشاركة في المراسم الرسمية، لإحياء ذكرى الهولوكوست. وبعد ذلك بيوم، زارت غملئيل بمعية بهلوي، متحف "ياد فشيم" في القدس، المخصص لإحياء ذكرى الهولوكوست. وفي نهاية الجولة، كتب الاثنان انطباعاتهما في دفتر الزوار في المتحف. لكن غملئيل وقّعت على اسمها بـ "وزيرة الأمن" بدلا من وزيرة الاستخبارات. وتناول الإعلام العبري هذا الخطأ على نطاق واسع، مستحضرا إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لوزير الأمن يوآف غَلانت من منصبه.

وطُرحت العديد من الأسماء، التي رُشّحت حينها، لخلافة غَلانت. إلا أن نتنياهو، تراجع عن الخطوة، بسبب احتجاجات صاخبة. وتنتمي غملئيل، إلى ذات الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو وغَلانت، وهو "الليكود" اليميني. وأكد مكتب غملئيل، أن التوقيع كان "خطأً"، ونتج عن "شرود الذهن".