لافتة عليها صور لمسؤولين كبار في الجهاز القضائي، وضعت على شكل "بساط"، بالقرب من منصة التظاهرة

يشارك جمع غفير من الإسرائيليين اليوم (الخميس)، في مظاهرة "مليونية" أمام الكنيست في القدس، مؤيّدة لخطة التعديلات المقترحة، من جانب الحكومة اليمينية، على سلك القضاء. ويرى هؤلاء بالتعديلات ضرورية، لخلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، "بعدما وسّع القضاة صلاحياتهم، بخلاف القانون". فيما يحذّر المعارضون، من أن التعديلات "تُسيّس النظام القضائي، وتمس باستقلاليته، بل وتركّز السلطات بيد الحكومة، ما معناه تقويض الحيّز الديمقراطي".

وقال وزير القضاء يريف ليفين، في كلمة ألقاها أمام الاعتصام: "الشعب صوّت لصالح التعديلات، في الاستفتاء الحقيقي قبل ستة أشهر"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية. وتعهّد ليفين بـ "إجراء بتغيير كبير في السلك القضائي". وتابع: "أعتقد أنه من الممكن التوافق (مع المعارضة) على أن الوقت قد حان لتغيير سلوك المحاكم". منتقدا قرارات المحكمة في مسائل تخص القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف الجنسي والهجرة والجيش الإسرائيلي، داعيا المعارضة إلى مراجعة موقفها. وأردف قائلا: "يدرك الكثيرون، الحاجة الملحّة إلى تصحيح كبير للوضع الحالي". وقال أيضا: "أنا مقتنع بأنه يمكننا التوصل إلى تصليح الوضع الحالي، بالتوافق وليس بشكل أحادي الجانب. ما يعني مفاوضات موضوعية، مع الاستعداد لقبول بنود حقيقية من التعديلات التي نقترحها". وحينما تحدث ليفين عن التوافق، أطلق المتظاهرون صفاراتهم، تعبيرا عن رفضهم للتسوية. ووصفت الإذاعة العبرية خطاب ليفين بـ "شديد اللهجة". ونفى ليفين رواية المعارضة، أن التعديلات ستؤدي إلى قيام نظام ديكتاتوري في البلاد. وفي معرض انتقاده لتركيبة القضاة "ذات التوجه السياسي والطائفي الواحد" على حد تعبيره، قال ليفين إنه يريد "محكمة للجميع".

والتعديلات هي سبب رئيسي، لانقسام سياسي حاد، تشهده البلاد منذ مطلع العام 2023 الجاري. ورغم أن الاحتجاجات، كانت حكرًا لفترة طويلة على المعارضة، إلا أن المؤيديين باتوا في الميدان أيضًا. والكنيست حتى الآن، تخلد للراحة الشتوية، وستَستأنف العمل، الأحد المقبل. لكن طواقم الحكومة من جهة، وطواقم المعارضة المؤلفة من حزبي "يش عتيد" و"همحني همملختي" من جهة أخرى، جددت الحوار في "بيت هنسي"- المقر الرسمي لإقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس، بعد غياب بسبب الأعياد اليهودية، والمناسبات الوطنية. ونفى طاقم "بيت هنسي" تقارير عبرية، تحدثت أنه ينوي وضع موعد ومهلة للحوار، إذا لم يتجه الطرفان إلى التسوية، لعدم "إضاعة الوقت". وقالت مصادر في الرئاسة الإسرائيلية، إن مهمّتها الحصرية، هي تهيئة الأجواء وحث الأطراف، على التوصل إلى تسوية.

وحيّا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتظاهرين، الذين كانوا يحملون الأعلام الإسرائيلية، ويهتفون. ودعت بعض الهتافات نتنياهو، إلى "عدم الرضوخ لضغوط المعارضة"، بعدما أعلن عن تجميد الإجراءات التشريعية للتعديلات. ووصل بعض المتظاهرين إلى الاعتصام، عبر مسيرات، ما دفع الشرطة بإغلاق شوارع وطرق رئيسية. وأدى ذلك إلى ازدحامات مرورية خانقة في القدس. وحاول منظمو المظاهرة، إحضار عضو كنيست من أحزاب الحريديم لإلقاء خطاب، أو ممثلين عنهم إلى المنصة - لإظهار دعم الحريديم للتظاهرة، على الرغم من دعوات قادة الحريديم لجمهورهم، إلى التغيّب عن المظاهرة. ودانت صحيفة "ييتد نئمان" الناطقة بلسان حزب "ديغل هتوراه" ذات التوجه الليتواني، في افتتاحيتها في عددها الصادر صباح اليوم (الخميس) مشاركة الحريديم في التظاهرة. وقال يسرائيل فريدمان محرر الصحيفة الرئيسي في المقال:" أولئك الذين سيذهبون إلى مظاهرات اليمين، لن يكونوا جزءًا منا".

وقال وزير الامن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب "عوتسما يهوديت" أقصى اليمين المتشدد، "يجب الا نرضخ، نريد تعديلات كاملة، نريد ان ننتصر. يجب الا نختبئ وراء ما نفكّر به، نعم! نريد ان نحكم بشكل مطلق". فيما أوضح زميله في ذات الحزب، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية في الكنيست سِمحا روتمان:" إننا امام فرصة لن تعود، يجب الا نتنازل. من يتنازل عن اجراء تعديلات في القضاء، يتنازل عن مكافحة 'الإرهاب"'. ورأى وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من حزب "الليكود"، أن "إسرائيل ليست دولة ديمقراطية، لأنها محكومة من قبل الأقلية اليسارية، فيما أن الديمقراطية، تعني حكم الشعب والأغلبية". وأكد وزير المالية من حزب "الصهيونية المُتدينة" بتسلئيل سموتريتش، على "عدم التنازل" عن التعديلات القضائية.