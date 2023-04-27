"كما هو الحال مع كل زيارة للجيش الإسرائيلي، تأثرت كثيرًا بالاستعداد الذي رأيته هنا. علاقتنا العسكرية مع إسرائيل متينة "

استضاف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الخميس قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في مقر الوزارة في تل أبيب.

ناقش الطرفان تطوير التحديات الإقليمية، مع التركيز على أنشطة إيران الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط. وجاء في بيان رسمي أن ذلك يشمل العدوان الإيراني على الساحة البحرية وتسليم الأسلحة لمنظمات ووكلاء إرهابيين في سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة . ويأتي ذلك، فيما شهد الشهر الماضي نشاطا بحريا مشتركا للبحرية الإسرائيلية والأميركية، حين نفذتا نشاطا عملياتيا خارج منطقة باب المندب في البحر الأحمر.

شارك جالانت مخاوفه بشأن تقدم إيران في برنامجها النووي وتهدف إلى تحقيق قدرات عسكرية نووية. كما كرر المسؤولان التزامهما "بتعميق التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجيشين والمؤسسات الدفاعية لكل منهما".

وكضيف على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، قام الجنرال الأميركي بزيارة إلى مقر وحدة الكوماندو البحري التابعة لسلاح البحرية حيث استعرض قائد الوحدة النشاط الميداني واسع النطاق الذي نفذته الوحدة على مدار السنوات الأخيرة في جبهات مختلفة. كما وتم عرض العمل المشترك لوحدة النخبة ونظيرتها من الجيش الأميركي (أسود البحر - القوات الخاصة الأميركية) الذي يشمل التدريبات والمناورات في مسارات مختلفة، وتبادل المعرفة وغيرها من النشاطات.

هذا وتقيم الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات عسكرية وثيقة باعتبارهما شريكتين ملتزمتين لبعضهما البعض وللأمن في الشرق الأوسط.