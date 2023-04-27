أول تعليق أميركي على تهديد حماس لإسرائيل

الخارجية الأميركية: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وحماس منظّمة "إرهابية"

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أسامة حمدان، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، من أن اغتيال مسؤول فلسطيني كبير من حركته، أو من الجهاد الإسلامي أو من أي فصيل آخر، سيؤدي إلى حرب، من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة، في صفوف الإسرائيليين.

وعلّقت وزارة الخارجية في واشنطن، على هذا التهديد. ورفض الناطق بلسان الوزارة للإعلام العربي، صمويل وربيرغ في حديث إذاعي صباح اليوم (الخميس)، مقارنة إسرائيل بحماس، مشيرا إلى أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، بوجه تنظيم 'إرهابي'".

ودعا وربيرغ، في مقابلة مع صوت إسرائيل بالعربية، جميع الأطراف، إلى تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، وذكر أن "الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من أزمة قيادة، بسبب حكم حماس". ميدانيًا، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي ليلًا، قرب السياج الحدودي، مشتبهًا به اجتازه من شمال القطاع إلى إسرائيل. وأفيد بأن المشتبه به لم يكن يحمل سلاحاً، وتمت إحالته لقوات الأمن الإسرائيلية، لاستجوابه.