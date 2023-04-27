ملفات الفساد: محامو نتنياهو يجتمعون مع المستشارة القضائية للحكومة

الكشف عن جلسة عقدت بداية الأسبوع الجاري، بين محامي نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة، في إطار مقترح المحكمة للنيابة، عقد وساطة مع الدفاع

كُشف اليوم (الخميس)، أن محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التقوا مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بشأن مقترح المحكمة عقد وساطة جنائية، يتم من خلالها الاستماع إلى القضية من قبل قاض آخر، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات.

وتم تنسيق الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكن اللقاء نفسه، عقد في بداية الأسبوع الجاري. وشاركت بهاريف ميارا وفريقها في الجلسة، إلى جانب طاقم المحامين المكلّف بالدفاع عن نتنياهو في جميع القضايا ومحامي شاهد الملك في إحدى القضايا شاؤول إلوفيتش. وكان انطباع الأطراف عن الاجتماع إيجابيًا بشكل عام، ومن المتوقع أن يبلّغوا المحكمة إجاباتهم في غضون أيام. وطلب محامو دفاع نتنياهو، تقديم ردهم بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، التي تعتبر أيضا، مدعية عامة للمسؤولين. والجلسة التي عقدت بداية الأسبوع، تأتي أيضا، في إطار محاولة محامي نتنياهو إقناعها بذلك.

ويقول مقربو نتنياهو: "المحكمة هي التي أوصت النيابة العامة بالوساطة، في أعقاب تطورات طرأت على المحاكمة. محامو نتنياهو لم يعترضوا على ذلك وموقفهم لم يتغير". وقبل نحو أسبوع ونصف، نُشر أن النيابة والدفاع في محاكمة نتنياهو، توصلا إلى تفاهم بشأن تقصير قائمة الشهود، بأكثر من 60. وهذا يعني أنه في غضون عام تقريبًا، سيتم إنهاء عمل الادعاء، وفي غضون عام ونصف تقريبًا، سيقف نتنياهو على منصة الشهود، في مستعل مرافعة الدفاع.