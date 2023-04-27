السعودية تفرج عن نجل ممثل حماس لديها

سلطات الرياض تطلق سراح هاني محمد الخضري بعد زيارة وفد حمساوي بقيادة إسماعيل هنية إلى المملكة

أفرجت السلطات السعودية الليلة (بين الأربعاء والخميس)، عن هاني الخضري، نجل ممثل حركة حماس في المملكة محمد الخضري، الذي أفرج عنه في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتبره البعض خطوة أخرى نحو إعادة العلاقات بين السعودية وحماس.

ويأتي الإفراج، بعد أن وصل وفد من حماس بقيادة إسماعيل هنية إلى المملكة، في وقت سابق من هذا الشهر. وقال مسؤول في حماس لوكالة "الاناضول" للأنباء، إن "هذه خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية، بين السعودية وحماس، بعد عدة سنوات" من الفتور. وتدهورت العلاقات بين حماس والسعودية، بعد انهيار "اتفاق مكة" الذي تم توقيعه عام 2007 برعاية الرياض بين فتح وحماس، وكان الهدف منه تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ووضع حد للصراعات الداخلية.

وحاولت حماس مرارا إعادة العلاقات مع الرياض، لكن دون جدوى. في عام 2019، حدث تدهور آخر في العلاقات، عندما ألقت السعودية القبض على محمد الخضري، الممثل السابق للحركة في المملكة. وبعد عدة طلبات من حماس على مر السنين، وافقت المملكة على إطلاق سراحه بعد ثلاث سنوات.