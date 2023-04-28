استطلاع رأي: غانتس يزيد من قوته ونتنياهو يخسر رئاسة الحكومة

يستمر حزب معسكر الدولة برئاسة وزير الأمن السابق بيني غانتس في الصعود في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، على حساب حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد والليكود

يستمر حزب معسكر الدولة برئاسة وزير الأمن السابق بيني غانتس في الصعود في استطلاعات الرأي الإسرائيلية، على حساب حزب يش عتيد برئاسة يائير لابيد والليكود بشكل أساسي، وقد وصل إلى 28 مقعدًا. جاء ذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجراه مدير معهد السياسات الدكتور مناحيم لازار.

KNESSET SPOKESPERSON OFFICE via AFP / Adina Valman رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين)، وبيني غانتس (يسار)

جرى الاستطلاع بعد مراسم إحياء ذكرى ضحايا المعارك الإسرائيلية ومراسم إضاءة الشعلة في جبل هرتسل في القدس، والتي حضرها رئيس معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس، أما رئيس حزب يش عتيد، عضو الكنيست يائير لبيد اختار مقاطعة المراسيم.

يش عتيد يواصل الضعف ويحصل على 17 مقعدًا مقارنة بـ 19 في الاستطلاع السابق. يضعف الليكود أيضًا بـ 3 مقاعد، حيث وصل إلى 23 فقط.

يُظهر الاستطلاع أيضًا أن كتلة أحزاب المعارضة تستمر في قوتها بشكل وحصلت على 70 مقعدًا، مقارنة بـ 50 مقعد فقط لكتلة أحزاب الإئتلاف الحكومي الحالي.

في الاستطلاع الحالي ، اجتاز ميرتس والعمل نسبة الحسم، حيث حصل كل منهما على 4 مقاعد. ومع ذلك، فإنهم يقفون على عتبة نسبة الحجب بنسبة 3.4٪ لميرتس و 3.3٪ للعمل. عوتسما يهوديت هي أيضا في وضع مماثل بنسبة 3.7٪.

وكانت نتائج الإستطلاع على النحو التالي:

معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس - 28 مقدًا

حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو - 23

يش عتيد بقيادة يائير لبيد - 17

شاس بقيادة أرييه درعي - 10

يهدوت هتوراة بقيادة يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني - 7

الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش - 6

إسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان - 6

الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة - 6

القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس - 5.

عوتسما يهوديت برئاسة ايتمار بن جابر - 4

ميرتس - 4

حزب العمل - 4.