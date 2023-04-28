زعيم المجموعة التي تعمل في نابلس، يسلم نفسه لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وطلب حمايتها • السبب: أعرب عن مخاوفه من أن يتم القضاء عليه من قبل إسرائيل

عدي القزي ، زعيم "عرين الأسد" في نابلس، يسلم نفسه الليلة (بين الخميس والجمعة) لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. العزي نفسه عضو في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ويخشى أن تقضي عليه إسرائيل - ويفضل حماية السلطة الفلسطينية.

تسليم العزي يشهد على التحركات التي تجري في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلف الكواليس - بما في ذلك الضغط الذي تمارسه إسرائيل على عرين الأسود والضغط الاقتصادي على مدينة نابلس والسلطة الفلسطينية. وهكذا، فإن التفاهم بين المسؤولين في المنظمة يزيد من حدة أن سجن فلسطيني أفضل من التصفية الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي والشاباك يواصلان جهودهما باستمرار لإلحاق الأذى بـ "عرين الأسود" ، ومؤخرا فقط قام التنظيم بإعدام عنصر بتهمة التعاون مع الشاباك وتسبب في تسليم البعض منهم.

ويهدف اسم "عرين الأسود" إلى ردع قوات الجيش الإسرائيلي عن دخول نابلس. وقد بدأ أعضاء المجموعة، وكثير منهم من الشباب، في تطوير الجرأة على الخروج من المنطقة خارج المدينة نفسها. وتنفيذ عمليات إطلاق نار، أولاً ضد أهداف عسكرية مثل نقاط التفتيش والدوريات العسكرية وبعد ذلك ضد المدنيين.