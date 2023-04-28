واعتقلت القوات الامنية في مدينة جنين مطلوبا يتاجر بالسلاح. وخلال عمليات القوات ، نشبت عدة اشتباكات مع مسلحين وألقيت عبوة ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي

اقتحمت قوات الجيس الإسرائيلي، الجمعة، مخيم جنين في الضفة الغربية، واعتقلت القوات الامنية في مدينة جنين مطلوبا يتاجر بالسلاح. وخلال عمليات القوات ، نشبت عدة اشتباكات مع مسلحين وألقيت عبوة ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف القوات. وأفاد الفلسطينيون عن إصابة شخص في اليد والظهر إثر تبادل إطلاق النار.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في مبان ومنشآت في المدينة والمخيم، فيما سمع دوي انفجارات في المنطقة، وأفادت المصادر بعد ذلك بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وأفادت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل اثنين من المطلوبين باسم الحريري وعز بسام السعدي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينييْن أُصيبا برصاص الجيش، وزعمت أن الشخص الذي اعتُقل، "يُشتبه بضلوعه بالعمل بوسائل قتالية، وفي أنشطة إرهابية"، على حدّ وصفها.