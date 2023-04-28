حماس تعلن بشكل غير متوقع: "سنتوقف عن قبول التبرعات المالية بعملة البيتكوين"

الجناح العسكري لحركة حماس يعلن: سنتوقف عن قبول التبرعات عبر العملة الرقمية. وجاء في بيان رسمي "ندعو الجميع لمواصلة التبرع بشتى الطرق الأخرى المتاحة"

أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" ، أمس الخميس، وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة "حرصاً على سلامة المتبرعين."

وقالت "القسام" في بيان مقتضب: "نعلن وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة بيتكوين الرقمية، حرصاً على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر، لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة". غير أنها دعت إلى "استمرار التبرع لها بمختلف الطرق المتاحة".

وشكرت الكتائب في بيان لها "الأمة العربية والإسلامية على دعمهم المادي المتواصل للحركة ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل"

وفي أكثر من مرة، أعلن الجيش الإسرائيلي تجميد محافظ عملات رقمية بزعم أنها لـ"كتائب القسام"، وكذلك جمد أموالاً من صرافين محليين بزعم نقلهم أموالا لحركة "حماس".

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2019، دعت "كتائب القسام" مؤيديها في العالم إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية.