وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع حسن نصرالله في لبنان

كما ورد أن الوزير الإيراني زرع شجرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال جولته

اجتمع وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله و بحث معه اهم القضايا المتعلقة بالمقاومة والتحديات السياسية التي يواجهها لبنان والمنطقة. والتقى اميرعبداللهيان الذي يزور لبنان، اليوم الجمعة السيد حسن نصرالله حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء اهم التطورات التي يشهدها لبنان الى جانب مستجدات الساحة الاقليمية.

JOSEPH EID / Hezbollah's Media Office / AFP امیرعبداللهيان يجتمع مع حسن نصرالله في لبنان

ووصل وزير الخارجية قبل يومين (الاربعاء) العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب كما اجتمع مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

واجتمع اميرعبداللهيان ايضا خلال زيارته للبنان مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخاله وعدد من نواب البرلمان اللبناني وتباحث معهم حول تطورات جبهة المقاومة و وجهات نظر هولاء النواب بشأن تشكيل الحكومة في لبنان.

والتقى اميرعبداللهيان الذي يزور لبنان، اليوم الجمعة السيد حسن نصرالله حيث ناقش الجانبان خلال اللقاء اهم التطورات التي يشهدها لبنان الى جانب مستجدات الساحة الاقليمية.

وقام وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان، بجولة في الجانب اللبناني من الحدود الإسرائيلية اللبنانية ظهر (الجمعة) - بعد ساعات قليلة من لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وفي فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، الوزير عبد اللهيان شوهد يتلقى تفسيرات أثناء مراقبة المنطقة الحدودية مع الأراضي الإسرائيلية.

كما ورد أن الوزير الإيراني زرع شجرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال جولته. ونقلت الجزيرة عن الوزير قوله خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، أن "دول المنطقة تتجه إلى مرحلة جديدة من التعاون ستؤدي إلى عزل إسرائيل وانهيارها".