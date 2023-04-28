واحدة بواحدة: عبد اللهيان يطل على الحدود الإسرائيلية من لبنان بعد كوهين في تركمانستان

في خطوة تحمل معاني سياسية قام وزير الخارجية الإيراني الجمعة بزيارة للحدود اللبنانية مع إسرائيل والتقط الصور من هناك ردا على خطوة مماثلة لكوهين

في خطوة تحمل معاني سياسية ورسائل عسكرية قام وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة بزيارة للشريط الحدودي اللبناني المحاذي لشمال إسرائيل بل والتقاط الصور من هناك ردا على خطوة مماثلة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبل نحو عشرة أيام إلى الحدود التي تربط بين تركمانستان في القوقاز وإيران.

AP Photo/Mohammed Zaatari وزير الخارجية الإيراني حسين أميرآبد اللهيان ، وسط الصورة ، يلوح وهو يقف مع أعضاء حزب الله والنواب خلال زيارته إلى حديقة إيران في قرية مارون الراس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ، جنوب لبنان ، الجمعة ، 28 أبريل / نيسان 2023.

أجرى اللهيان الجمعة زيارة للبنان التقى خلالها مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وناقش معه أهم التطورات التي يشهدها لبنان الى جانب مستجدات الساحة الإقليمية.

في المقابل، تتابع السياسة الخارجية الإسرائيلية في خطى ثابتة مساعيها الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي وتمكنت من تسديد ضربات مؤلمة لها بتأكيد نادر من قبل مسؤولين إسرائيليين لربما تكون الضربة في اصفهان أبرز تلك التحركات.

وفي المقابل شهدت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركمانستان وأذربيجان، الدولتين المسلمتين المتشاركتين بحدود مع ايران، تطورا كبيرا ما أقلق طهران، التي تنظر بقلق إلى تقارب الدولتين الجارتين مع إسرائيل فيما تعتبره محاولة إسرائيلية لفرض "رابط خانق" حولها.

وتمارس ايران ضغوطات على تركمانستان في محاولة لمنع زيارة وزير الخارجية ايلي كوهين الى العاصمة عشق آباد والتي تبعد فقط 20 كيلومترعن الحدود مع طهران. لكن الزيارة كما هو معروف خرجت إلى حيز التنفيذ حيث استقبل رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف وزير الخارجية الإسرائيلي، والتقطا الصور التاريخية من حدود البلاد مع إيران وفق النشر في الوكالات العبرية وقال كوهين: "نحن في كل مكان، فتحنا أقرب سفارة إسرائيلية إلى إيران".

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ووصل الإيراني العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ما اجتمع مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة وعدد من نواب البرلمان اللبناني. وتضمنت الزيارة جولة قام بها عبد اللهيان للشريط الحدودي مع إسرائيل وشوهد في فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية وهو يتلقى تفسيرات أثناء مراقبة المنطقة الحدودية مع الأراضي الإسرائيلية. وقام الوزير بزرع شجرة على الحدود اللبنانية وقال "إن دول المنطقة تتجه إلى مرحلة جديدة من التعاون ستؤدي إلى عزل إسرائيل وانهيارها".

تندرج أقوال اللهيان هذه مع التغييرات الجيوسياسية التي تشهدها دول المنطقة لا سيما على ضوء المصالحة السعودية الإيرانية- البحرينية- السورية- اليمنية في محاولة لخلق اصطفاف يتماشى مع المصالح الروسية الصينية الساعية إلى خلق عالم متعدد القطبية في مواجهة القطب الواحد الأمريكي.