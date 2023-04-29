وسائل إعلام سورية: إصابة 3 مدنيين بقصف جوي منسوب لإسرائيلي في محيط حمص

وأضافت الوكالة أن القصف المنسوب لإسرائيل أدى إلى "إصابة 3 مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لهجوم بصواريخ منسوبة إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها، مما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وبعض الأضرار المادية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأنه عند "حوالي الساعة 12:50 من فجر اليوم، نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضافت الوكالة أن القصف المنسوب لإسرائيل أدى إلى "إصابة 3 مدنيين بجروح واشتعال كازية (محطة وقود) مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص"، وأضاف "سُمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الأسبوع الماضي، قد أكد أن بلاده سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق، وذلك بعد الضربات الجوية الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل والتي استهدفت بلاده.