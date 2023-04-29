بعد مغادرة السودان.. وصول مجموعة من الطلبة الفلسطينيين إلى غزة

قالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن “172 طالبا وصلوا إلى الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من الطلبة القادمين من السودان”

وصل العشرات من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعات في السودان أمس الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، هربا من المعارك الدامية التي تشهدها الخرطوم منذ منتصف الشهر الحالي.

وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة إن “172 طالبا وصلوا إلى الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من الطلبة القادمين من السودان”، مشيرة الى أن "الدفعة الثانية من الطلبة ستصل الأحد المقبل".

وعبر عدد من الطلبة عن ارتياحهم لعودتهم، وقال وائل المصري الذي يدرس الطب “الظروف قاسية، حرب أهلية، أشكر كل من ساعدنا للعودة”.

SAID KHATIB / AFP

بدوره، قال ناصر قشطة الطالب الجامعي في الخرطوم “كان الوضع صعبا جدا، قصف في كل مكان في الخرطوم”، وأضاف “تواصلوا معنا من سفارة فلسطين بالسودان وجمعوا الطلبة ونقلونا إلى غزة”.

من جهته، قال سفير السلطة الفلسطينية في مصر دياب اللوح إن السفارة “أجرت اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر مصر”، وشكر اللوح، في بيان، الجيش المصري “لتأمينه الحافلات التي أقلّت الطلبة إلى معبر رفح”.